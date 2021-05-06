/630088/قرار-مفاجئ-من-حسام-البدري-مع-المنتخب-بعد-تأجيلات-الفيفا

أكد حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني أنه سيعيد كل حساباته الفنية الخاصة باستعدادات المنتخب الوطني عقب قرار الفيفا بتأجيل مباراتي انجولا والجابون في منافسات الجولتين الأولي والثانية من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم بقطر إلي شهر سبتمبر بدلا من يونيو المقبل.

وقال البدري انه سيضع كل السيناريوهات أمامه مع جهازه الفني للوصول الي أفضل الحلول التي تخدم مصلحة الكرة المصرية والمنتخب الوطني، ومناقشة كل الأمور المتعلقة بحالة الإجهاد عند كل اللاعبين واستعدادات المنتخب الأوليمبي وأيضا ظروف اللاعبين المحترفين ومواعيد مباريات الدوري الممتاز الحالي وبدء الموسم الجديد لإتخاذ القرار المناسب في سبيل تهيئة المناخ الملائم للاستفادة بشكل يخدم استعدادات المنتخب في الفترة القادمة الصعبة.

وأضاف أنه سيناقش كل هذه الأمور مع إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد، لإعادة ترتيب برنامج استعدادات المنتخب في ضوء كل الملابسات المحيطة بالكرة المصرية في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الجميع بسبب انتشار فيروس "كورونا”.

قرارات جديدة من جهاز المنتخب بعد تأجيلات الفيفا

ومن ناحيه اخري قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم السماح لسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الاهلي بحضور مباريات فريقه بعد قرار الإدارة القانونية بالاتحاد بحفظ التحقيق الذي أجراه الاتحاد المصري معه اليوم بمعرفة حسين حلمي المستشار القانوني للاتحاد.

وأكد عبد الحفيظ خلال التحقيق معه بحضور محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي تقديره للمنظومة الكروية ولجنة الحكام بالاتحاد وأن تصريحاته نقلت بأحد المواقع بطريقة مغلوطة، حيث أنها لم ترد على لسانه.

وكانت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة قد قررت إيقاف سيد عبد الحفيظ وإحالته للتحقيق على تصريحاته ضد جريشة.

فيما قد تقدم جهاد جريشة بشكوى رسمية لاتحاد الكرة ضد سيد عبد الحفيظ، حيث ينفي كل التصريحات التي انتشرت.

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وكان قد قرر الاتحاد المصري لكرة القدم إحالة سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي للتحقيق بعدما مابدر منه خلال تصريحات تلفزيونية سابقة، بعد مباراة الأهلي وغزل المحلة والتي انتهت بنتيجة هدف دون رد لصالح غزل المحلة في الجولة التاسعة عشر من الدوري، علي ملعب المحلة.

صرح سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي في لقاء تلفزيوني بعد مباراة الفريق وغزل المحلة بالدوري والتي انتهت بنتيجة هدف دون رد لصالح غزل المحلة، “وقال سيد عبدالحفيظ في تصريحاته أن جهاد أبو جريشة أتصلي بي وبلغني عن إعتذارة بخطأه في مبارتي بيراميدز والزمالك”.