/630094/شيماء-حلاوه-تقترح-توفير-خدمات-الشهر-العقاري-للمصريين-بالخارج-إلكترونيا

تقدمت النائبة شيماء حلاوه، عضو مجلس النواب عن المصريين فى الخارج، باقتراح برغبة وذلك بخصوص توفير خدمات الشهر العقاري للمصريين بالخارج إلكترونيا.

شيماء حلاوة: المصريين بالخارج 15 مليون

وأوضحت عضو مجلس النواب، شيماء حلاوه:" انه وفقاً لما قد ورد بتقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء وبيان وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج فقد وصل عدد المصريين المقيمين بخارج الإقليم المصري لما يقرب من 15 مليون مصري.

وتابعت، عضو مجلس النواب، شيماء حلاوة، قائلة:” تلك الشريحة العريضة من أبناء الوطن يواجهون العديد من المشكلات والمعوقات التي تتعلق بالإجراءات الخاصة بتعاملات الشهر العقاري.

وأضافت:” حيث أنه في ظل الإنتشار الكبير لجائحة وباء فيروس كورونا المستجد covid-19 على مستوى العالم فإننا رأينا أن يتم تحويل الإجراءات والخدمات التقليدية " اليدوية " التي تتم بالسفارات والقنصليات المصرية حول العالم إلى أخرى إلكترونية فيما يتعلق بخدمات الشهر العقاري.

شيماء حلاوة تطالب بالموافقة على الاقتراح

واكملت عضو مجلس النواب:” بدلاً من أن يقوم المصري المقيم بالخارج من أجل تحرير توكيل بالذهاب إلى السفارة أو القنصلية لإنهاء إجراءاته ، ومن ثم إنتظار الإنتهاء منه و التصديق عليه ومن ثم وإستلامه فيما بعد فإنه من الممكن أن تتم كل تلك الإجراءات بشكل ألكتروني كما هو الحال بالتعاملات التي تتم بالشهر العقاري في الوقت الحالي بالإقليم المصري .

واستطردت:” بالطبع تطبيق ذلك النظام تلقائياً على مختلف الأشكال من الخدمات والتعاملات الأخرى للشهر العقاري .

وبررت عضو مجلس النواب طلبها بانه يهدف الي تخفيف الضغط على السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، والحفاظ على عدم وجود تجمعات بين المصريين بالخارج حفاظاً على سلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وتوفير الجهد والوقت المبذول في إنهاء تلك الإجراءات سواء من موظفي السفارات أو القنصليات أو من المصريين المقيمين بالخارج .

وطالبت بالموافقة على تنفيذ الإقتراح الموضوع عنايتكم بشأن توفير خدمات الشهر العقاري للمصريين بالخارج ألكترونياً .