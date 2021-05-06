بالأرقام.. إيهاب جلال يُعيد شموخ الإسماعيلي ويحقق إنجاز غائب منذ 4 أعوام

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أستطاع النادي الإسماعيلي تحقيق أول سلسلة في الدوري المصري الممتاز هذا الموسم وذلك بعد الفوز على الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الإسماعيلية ضمن مواجهات الجولة العشرون من الدوري المصري الممتاز.

وسجل فخر الدين بن يوسف الهدف الأول للدروايش قبل ان يضيف التونسي الهدف الثاني للإسماعيلي بعد متابعة ناجحة لركلة الجزاء التي أرتطمت بالعارضة اليمنى للحارس إسلام طارق ، فيما نجح محمد صادق لاعب الإسماعيلي من إقتناص هدف الفوز لينجح الفريق الأصفر في تحقيق الفوز على الجونة بثلاثية مقابل هدفيين.

الإسماعيلي يحقق أول 3 إنتصارات متتالية

ونجح الإسماعيلي في تحقيق أول سلسلة إنتصارات متتالية في الموسم، حيث نجح الفريق في إقتناص ثلاث إنتصارات متتالية على حساب " الإنتاج الحربي – المصري – الجونة"، بعد أن حقق الفريق الفوز الوحيد خلال الدور الأول على حساب أسوان.

الإسماعيلي طوال الدور الأول حقق فوزا وحيدا على حساب أسوان ، لكنه مع إيهاب جلال حقق 3 إنتصارات متتالية مع الفريق خلال بداية مواجهات الدورر الثاني ، الأمر الذي أثار الفرحة بين جماهير الدروايش في مدينة الإسماعيلي حتى وصل الأمر لتأليف بعض من جماهير الفريق قصائد للمدرب و الفريق على أنغام “السمسيمية”.

الإسماعيلي مع إيهاب جلال

وأستطاع الإسماعيلي لأول مرة في الدوري الممتاز هذا الموسم بإستثناء أول الجولات، الوصول للمركز الثالث عشر في جدول الترتيب بعد أن حقق الفريق الفوز على الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين وبفارق معدل التهديف عن المقاولون العرب و أسوان.

تشكيل الإسماعيلي أمام الجونة في الدوري

حراسة المرمى: محمد فوزي.

خط الدفاع : مروان الصحراوي، محمد عمار، محمد هاشم، عبد الله جمعة.

خط الوسط : عماد حمدي ، محمد حسن ، محمد صادق.

خط الهجوم : احمد مدبولي ، فخر الدين ، شكري نجيب.

خط الهجوم : شكري نجيب

تشكيل الجونة أمام الإسماعيلي

وجاء تشكيل الجونة كالتالي:

حراسة المرمى: إسلام طارق.

خط الدفاع: لؤي وائل - محمد نجيب - عمرو سعداوي - محمود الجزار.

خط الوسط: نور السيد - سيرجي اكي - الشبراوي - أحمد عامر.

خط الهجوم: عموري - كريم الطيب.

قائمة الإسماعيلي في مواجهة الجونة في الدوري

وجاءت قائمة الإسماعيلي لمواجهة الجونة كالتالي:

حراسمة المرمي: محمد صبحي- محمد فوزي- محمد مجدي.

خد الدفاع: محمد عمار- مروان صحراوي- أحمد كاستيلو- عبدالله جمعة- محمد هاشم- رضوان شريفي- مصطفى فارس- نادر رمضان.

خط الوسط: محمد حسن- عماد حمدي- محمود دونجا- أحمد مدبولي- عمر الوحش- محمد صادق- محمد الشامي- أحمد مصطفى.

خط الهجوم: آري بابل- فخر الدين بن يوسف- شكري نجيب- شيلونجو.