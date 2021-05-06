صور.. بروتوكول تعاون بين هيئة الرعاية الصحية وشركة ابن سينا فارما

جدة - نرمين السيد - وقعت الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم الخميس، بروتوكول تعاون مشترك مع شركة ابن سينا فارما، فى مجال التحول الرقمى للخدمات الصحية المقدمة من خلال منشآتها الصحية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل الجديد.





وأشارت هيئة الرعاية الصحية، أن البروتوكول يهدف إلى التعاون فى تنفيذ خطة الهيئة للتحول الرقمى للخدمات الصحية ولمنظومة الإمدادات الطبية للمخازن والمنشآت، بالإضافة إلى دعم إطلاق التطبيقات الخاصة بالاستشارات الطبية عن بُعد، وغيرها من الأعمال اللازمة لاستمرار تحسين جودة أداء الخدمات الصحية بما يتناسب مع الأهداف الاستراتيجية للهيئة ومشروع التأمين الصحى الشامل الجديد فى توفير الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين وبكل سهولة ويُسر ووفق أحدث المعايير الدولية.

وتابعت:" أن هذا البروتوكول يأتى فى إطار جهودها وسعيها الدؤوب والمستمر فى تطوير المنشآت الصحية التابعة لها والتحول الرقمى للخدمات تماشيًا مع توجهات الدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسى فى الانتقال التدريجى نحو عالم التحول الرقمى لجميع الخدمات والذى يضمن الشفافية والنزاهة فى أدائها والعدالة فى حصول المواطنين عليها".

وصرح الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، أن التحول الرقمى للخدمات الصحية هو مستقبل الرعاية الصحية فى مصر، والذى يرتكز على تكامل وتعاون أفضل بين تخصصات الرعاية الصحية، وكذلك نقل نماذج الرعاية التى تضع المريض فى أولى اهتماماتها وتحقيق رضائه، ويبتعد عن نهج الكمية أو الرسوم مقابل الخدمات، بما يُحسِّن تجربة المريض ويحقق نتائج صحية متميزة ذات جودة عالية.

وأكد السبكى أن هيئة الرعاية الصحية تسير بُخطى ثابتة نحو بناء منظومة صحية تقدم تجربة عالية الجودة للأشخاص الذين تخدمهم، إضافة إلى التحول الرقمى للخدمات لتصبح أول هيئة حكومية ذكية رقمية لا ورقية، والذى يتسق مع رؤيتها فى تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية فى مصر وللوافدين من العالم العربى والأجنبى.

وذكر أن مثل هذا التعاون مع شركة ابن سينا فارما كبرى الشركات الرائدة فى مجال توزيع الدواء فى مصر إنما يجسد مدى قوة الترابط والدعم الذى يقدمه مؤسسات المجتمع المدنى لإنجاز مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد بأعلى مستويات الجودة العالمية، والتحول الرقمى لخدماته، والذى يعد نقلة نوعية لتحسين المنظومة الصحية فى مصر.

من جانبه، أعرب محسن محجوب، الرئيس التنفيذى لشركة ابن سينا فارما، عن سعادته بتوقيع هذا البروتوكول حرصًا من الشركة باعتبارها شريك أساسى فى القطاع الصحى المصرى على دعم لمنظومة التأمين الصحى الشامل التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى 2019، لتأسيس نظام صحى قوى يضمن تقديم خدمة طبية لائقة لجميع المصريين بمعايير عالمية، تماشيًا مع الأهداف الاستراتيجية للدولة المصرية رؤية مصر 2030 الخاصة بالرعاية الصحية والتحول الرقمى لخدماتها.

قام بتوقيع البروتوكول، اليوم، كلًا من الدكتور أمير التلوانى، المدير التنفيذى للهيئة العامة للرعاية الصحية، كممثلًا عن الهيئة، ومحسن محجوب، الرئيس التنفيذى لشركة ابن سينا فارما، كممثلًا عن الشركة، وذلك بمقر الهيئة العامة للرعاية الصحية الرئيسى فى مدينة نصر.