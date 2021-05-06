النشرة المرورية: زحام بكوبرى أكتوبر والحلمية.. وسيولة بلطفى السيد والجيزة

جدة - نرمين السيد - قال محمد صابر، محرر الشؤون الأمنية والمرورية بـ"الراديو 9090"، إن الحركة المرورية مساء اليوم الخميس، ومع بداية فترة الذروة المسائية، تشهد معدلات سير تتراوح بين 65 إلى 70%.





وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية، على "الراديو 9090"، مع الإعلامى محمود السعيد، أن محافظة الإسكندرية تشهد بعض الأحجام فى محور قناة السويس وفى محور أبو قير.

وأشار صابر إلى أن الكثافات أعلى الطرق الدائرية تنحصر فقط فى مناطق الأعمال، وخاصة أعلى مناطق المنيب والوراق، وأعلى المرج، مشيرا إلى أن باقى قطاعات الطرق الدائرية تعمل بشكل مرضٍ وطبيعى.

وأكد صابر أن الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء محمود عبدالرازق، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، ونشر الخدمات؛ لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذروة المسائية.

وتابع صابر أن الحركة المرورية فى محافظة الجيزة تعمل بشكل مرضٍ وطبيعى، مشيرا إلى أن مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة وجه بنشر الخدمات بمحاور المحافظة لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال الفترة المسائية.

وفى محافظة القاهرة، أوضح صابر أن مطلع كوبرى أكتوبر للقادم من مدينة ونصر ومصر الجديدة ومتجه لمناطق وسط المدينة والجيزة يشهد بعض الأحجام، وكذلك وجود أحجام أعلى كوبرى 15 مايو، ناصحا بسلوك كبارى: الجلاء، الجامعة، عباس والساحل؛ لنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة.

ولفت صابر إلى أن مطلع كوبرى الحلمية للمتجه إلى منطقة المحكمة يشهد بعض الأحجام، ويفضل سلوك كوبرى سراى القبة، ناصحا بتجنب محور الفنجرى للمتجه إلى مناطق الحدائق والزاوية، ويفضل سلوك المسطح الأرضى بشارع لطفى السيد ونفق أحمد سعيد.