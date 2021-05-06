معلومات الوزراء ينشر فيديو حول الادخار والإقراض الرقمى باستخدام الموبايل

حيث تتيح خدمة "الادخار الرقمى" للعملاء طلب منتجات الادخار بصورة إلكترونية من خلال خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول، فيما تقدم خدمة "الإقراض الرقمى" تسهيلات ائتمانية قصيرة الأجل -بحد أقصى عام- فى شكل نقود إلكترونية، يقوم العملاء بالتقدم لطلبها ويتم منحها من قِبل البنوك بشكل فورى وبصورة إلكترونية.
ومن أبرز مميزات قواعد الادخار الرقمى الجديدة: الاعتماد على آلية التقييم السلوكى للعملاء، وربط منح التسهيلات اللازمة للعملاء بمعدل استخدامهم للهاتف المحمول فى خدمات الدفع، ومدى انتظامهم فى دفع فواتيرهم بدلًا من الطرق التقليدية فى تقييم الجدارة الائتمانية وتقديم الضمانات.
وقد قصرت القواعد الجديدة لتلك الخدمات عملية فتح حسابات الهواتف المحمولة على البنوك المُرخص لها من البنك المركزى المصرى والخاضعة لرقابته؛ حيث يُودع فى الحساب وحدات نقود إلكترونية بمقدار ما أودعه المُستخدم، لتعادل كل وحدة نقود إلكترونية جنيهًا مصريًّا واحدًا.
ويتم ربط الحساب برقم الهاتف المحمول، ليتمكن بعدها المُودع من القيام بعمليات الدفع، كما يمكنه تحويل تلك النقود الإلكترونية إلى الجنيه فى أى وقت يرغبه.
وأوضح الفيديو أن كل ما سبق سوف يُسهم وبشكل كبير فى دعم تطبيق استراتيجية التحول الرقمى ودعم الشمول المالى فى مصر، وتلبية احتياجات مختلف فئات المجتمع، مشيرا فى هذا الصدد إلى تطور حجم محافظ الهاتف المحمول فى مصر بشكل ملحوظ، والتى تخطى عددها 20 مليون محفظة، بإجمالى قيمة معاملات سنوية 100 مليار جنيه فى 2020، وبزيادة قدرها 300% عن 2019.
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