الدواء : انتهاء البرنامج التدريبى الأول الخاص بحوكمة مضادات الميكروبات

جدة - نرمين السيد - أعلنت هيئة الدواء المصرية انتهاء البرنامج التأهيلى الأول لمبادرة الرعاية الصيدلية ممارسة دوائية متميزة 100 مشروع تطويرى، حيث تم التدريب على "حوكمة مضادات الميكروبات" للأفراد، وانتهاء المرحلة التمهيدية بالنسبة للمؤسسات الصيدلية، من خلال عقد سلسة من الملتقيات الافتراضية المخصصة للمبادرة.





وأكد الدكتور محمود يس، المتحدث الرسمى باسم هيئة الدواء المصرية، أن البرنامج قد شهد إقبالا كبيرا من الصيادلة، وأن عدد الحضور قد وصل 1.223 صيدلى، و بمشاركة 9 محاضرين من خبراء الصيدلة فى الفريق القومى للحد من استخدام مضادات الميكروبات بالإدارة العامة للممارسات الدوائية والصيدلية، بالإضافة إلى خبراء من منظمة الصحة العالمية، وأساتذة ممثلين عن الجامعات المصرية، وأن عدد مشاهدات المادة التعليمية تجاوزت الـ 10 آلاف مشاهدة، وقد شارك بالحضور فى البرنامج صيادلة من عدة دول مثل "السعودية والإمارات والكويت والولايات المتحدة الأمريكية وكندا والنرويج".

وأشارت الدكتورة شيرين عبدالجواد، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصيدلية بهيئة الدواء المصرية، إلى أن مقاومة مضادات الميكروبات تشكل تهديداً عالمياً للصحة والتنمية، وبالتالى فإن تدريب الصيادلة على حوكمة مضادات الميكروبات من شأنه تقليل المخاطر الناجمة عن عدم استجابة المريض للأدوية نتيجة لمقاومة مضادات الميكروبات.

يأتى ذلك فى إطار حرص هيئة الدواء المصرية على النهوض بمستوى الصيدلى المصرى، وتوفير الأدوات والمهارات المتطورة التى تساهم فى الاستخدام الآمن للدواء.