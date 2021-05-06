عاجل| بتوجيهات من الرئيس.. مصر ترسل مساعدات طبية للأشقاء فى تونس

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جدة - نرمين السيد - ويأتى ذلك استمراراً لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفى إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب التونسى الشقيق فى مختلف الأزمات والمحن، حسبما أكدت الصفحة الرسمية للقوات المسلحة على موقع فيسبوك.
وتعد تلك المساعدات تأكيداً على متانة الروابط التاريخية التى تجمع بين مصر وتونس، والعلاقات المصرية التونسية المتميزة التى تحظى بكل التقدير والاحترام على مستوى الشعبين الشقيقين.
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