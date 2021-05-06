التربية والتعليم: اعتماد جدول امتحان الثانوية العامة للمصريين بالسودان

جدة - نرمين السيد - اعتمد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، جدول امتحان الدور الأول 2021 لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة لطلاب مدارس البعثة التعليمية المصرية بالسودان.





وقال الدكتور رضا حجازى، نائب الوزير لشئون المعلمين والمشرف العام على امتحانات الثانوية العامة المصرية بالبعثة التعليمية بالسودان، إن الامتحانات تبدأ يوم السبت الموافق 2021/5/29 وتستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 2021/6/8، مع الأخذ فى الاعتبار كافة الإجراءات الاحترازية التي يتم إتباعها فى امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية داخل مصر بتقليل عدد الطلاب وزيادة عدد اللجان الفرعية وتوفير الإجراءات الصحية.

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