عضو بالشيوخ يشيد بقرارات الحكومة: هدفها محاصرة كورونا ومنع انتشارها

وأكد عبدالماجد، فى بيان له اليوم الخميس، أن صحة المواطنين والحفاظ على أرواحهم هى أولوية لدى الحكومة وما تتخذه من قرارات من أجل السيطرة على الوباء، مطالبا كافة المواطنين بضرورة الالتزام بتلك القرارات والتعامل معها بإيجابية من أجل القضاء على فيروس كورونا، ونراهن على وعى المواطن للعبور من هذه الأزمة دون الحاجة إلى مزيد من القيود.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على، ضرورة تلقى المواطنين اللقاح المضاد لفيروس كورونا بشكل أكبر والحرص على التطعيم نظرا لأنه طوق النجاة للخروج من الأزمة الحالية مع الإلتزام بإجراءات الوقاية من إرتداء الكمامات الطبية واستخدام المطهرات واتباع التباعد الاجتماعى.
وطالب القيادى بحزب الشعب الجمهورى، الجهات التنفيذية بتنفيذ تلك القرارات على مدار الأسبوعين بكل حزم وقوة وتطبيق العقوبات على المخالفين وذلك من أجل سلامة المواطنين والقضاء على هذا الوباء اللعين.
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