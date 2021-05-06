عاجل.. السيسى يتابع نتائج التحقيقات بحادث جنوح سفينة الحاويات بقناة السويس

جدة - نرمين السيد - الاجتماع تناول متابعة "مشروعات تطوير قناة السويس، وكذلك نتائج التحقيقات والاستخلاصات المستفادة من حادث جنوح سفينة الحاويات".

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الفريق أسامة ربيع استعرض كافة تفاصيل حادث سفينة "إيفرجرين"، بالإضافة إلى نتائج التحقيقات ومستجدات المفاوضات مع ملاك السفينة بالنسبة للتعويضات الناجمة عن وقف حركة الملاحة فى القناة، وعمليات الانقاذ والتعويم والإصلاحات لجوانب القناة.

كما أكد رئيس هيئة قناة السويس فى ذات السياق مواصلة خطط تطوير المجرى الملاحى للقناة خلال الفترة المقبلة، فضلاً عن تعزيز جهود دعم قدرات قطاع الانقاذ الخاص بالهيئة من قاطرات وأجهزة ومعدات، مع زيادة برامج التدريب.

وقد أعرب الرئيس مجدداً عن تقديره للإدارة الناجحة لأزمة جنوح السفينة، والتى تمت بجهود وخبرات مصرية خالصة، موجهاً بالاستمرار فى مشروعات تطوير مرافق هيئة قناة السويس ومجراها الملاحى باعتبارها أهم شريان للتجارة العالمية، وذلك لتعزيز المكانة الاستراتيجية المتفردة للقناة على مستوى العالم، مع توفير كافة الإمكانات اللازمة فى هذا الصدد.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الاجتماع شهد أيضاً استعراض بيان حركة الملاحة فى قناة السويس، خلال الفترة من شهر يناير الماضى وحتى الآن، وذلك من حيث أعداد السفن وحمولة البضائع والإيرادات الكلية للقناة.