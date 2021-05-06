تكليف الطيار محمد غريب برئاسة الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران

جدة - نرمين السيد - أصدر الطيار محمد منار، وزير الطيران المدنى، قرارا بتكليف الطيار محمد غريب، قائماً بأعمال رئيس مجلس إدارة الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، خلفا للطيار إلياس صادق الذى وجه الوزير الشكر له على جهوده خلال فترة توليه رئاسة الأكاديمية.





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