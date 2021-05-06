/630081/خالد-الغندور-لـ-أحمد-مجاهد-أقسم-بالله-أنت-عار-علي-الكرة-المصرية

وقال خالد الغندور لدي بعض من الأسئلة الهامة:” مامعني قول سيد عبد الحفيظ ان جهاد جريشة يعتذر عند كل خطأ، جهاد جريشة لم يعتذر طوال عمره إللي مرة واحده منذ 4 اعوام”وكان بيهزر معي صحبة”.

وتابع قائلاً:” ماالعلاقة بين رقم سيد عبد الحفيظ وجهاد جريشة وانه يعتذر لة بعد كل خطأ، وانه سوف يتم مسح رقمة، ما الربط بين الأثنين، جهاد جريشة اعتذر منذ اربع سنوات عبر السوشيال ميديا وذلك غير قانوني، ومعني ذلك ان الحكم الدولي اعتذر للأهلي في عددة مرات”.

وأستكمل حديثة قائلاً:” معني ذلك الكلام ان سيد عبد الحفيظ يتحدث دائماً مع جهاد جريشة، وهم علي تواصل، ولماذا يتم تسجيل رقم حكم”.

الغندور لأحمد مجاهد

ووأصل:”أقسم بالله أحمد مجاهد واللجنة الثلاثية عار على إدارة الكرة المصرية، وماحدث علي هذا الملف عار، الحديث عن أن سيد عبد الحفيظ يمسح رقمة وموضع التحقيق كل ذلك”فنكوش”، للأسف هنا تضر كرة القدم في مصر بهذا الأسلوب”.

وأضاف حديثة قائلاً:” واحد بيقول انه سوف يمسح رقمة، ماعلاقة سيد عبد الحفيظ بالأعتذارات، أحمد مجاهد يعتقد بأننا “هبل”.

وأختتم:”أن شاء الله ياأحمد مجاهد لازم تمشي من اتحاد الكرة، اقسم بالله انت عار لاتصلح، كفاية انك قطعة عيش واحد فضل يعيطلك”.