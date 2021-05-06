/630097/أحمد-مجاهد-يفجرها--طلب-الأهلي-مرفوض-ومش-مشكلة-فلوس

كشف أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عن موقفه من طلب الأهلى بحكام أجانب لباقي مبارياته في الدوري المصري هذا الموسم، وقال: "طلب الأهلى مرفوض والاتحاد لا ينظر للأمر علي الجانب المادي بل ينظر للأمر علي أننا لدينا ثقة في حكام مصر”.

وأكمل مجاهد في تصريحات تليفزيونية لبرنامج مساء أون على فضائية أون تايم سبورتس: "التحكيم المصري بخير ونتوقع مشاركة مصرية في مونديل قطر 2022، وعلى الأهلى والزمالك أن يكونا سباقين في مساندة التحكيم المصري في هذا الموسم".

وأختتم: ” الأهلي تقدم بطلب بتحمل نفقات الحكام الأجانب في مبارياتة بالدوري، ورفضنا ذلك لأن اتحاد الكرة لا ينظر للأمر من الناحية المادية، بقدر ما يسعى لتطوير التحكيم ومنحه المزيد من الثقة”.

موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري

يلتقي الأهلي اليوم والاتحاد السكندري في التاسعة والنصف مساء، علي أون تايم سبورت إتش دي وان، ضمن منافسات الأسبوع العشرون من الدوري المصري الممتاز، علي استاد الإسكندؤرية.

قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري

وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي عن قائمة الفريق المتجه للإسكندرية من أجل خوض مباراة الإتحاد السكندري والمقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء الغد ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .

قائمة الأهلي امام الاتحاد في حراسة المرمي: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير .

في خط الدفاع: احمد رمضان بيكهام - محمود متولي - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - احمد نبيل كوكا - ايمن اشرف - بدر بانون - محمد هاني - محمود وحيد .

في خط الوسط: محمود كهربا - وليد سليمان - حسين الشحات - اليو ديانج - عمرو السوليه - محمد مجدي أفشة - ناصر ماهر - أكرم توفيق - طاهر محمد طاهر .

في خط الهجوم: محمد شريف - مروان محسن - صلاح محسن.