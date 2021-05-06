/630096/محمد-عبد-العزيز-قانون-الجمعيات-الأهلية-نقلة-للأمام-والبرلمان-سيقوم-بدور-المراقبة

شارك النائب محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسية، ووكيل لجنة حقوق الإنسان، في حلقة نقاش حول قانون الجمعيات الأهلية ولائحته التنفيذية، والذي نظمتها البعثة الدائمة لمصر في الأمم المتحدة بجنيف عبر تقنية زوم.

قانون الجمعيات الأهلية

كما شارك في حلقة النقاش السفير إيهاب جمال الدين رئيس البعثة، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ومجموعة كبيرة من سفراء دول العالم بجنيف، ومجموعة من منظمات المجتمع المدني المصرية والعربية الفاعلة.

وأكد النائب محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب، في كلمته أن تنظيم هذا النقاش ليجمع بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني، وكذلك مجلس النواب، وذلك ليعكس رغبة وإرادة حقيقية لنستمع إلى بعضنا بعضا من أجل أن يؤدي الحوار إلى مزيد من دور كبير للمجتمع المدني، ليكون شريكا حقيقيا في التنمية مع الحكومة.

وقال النائب محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب، أن القانون الجديد ١٤٩ لسنة ٢٠١٩ هو نقلة للأمام نحو دور فعال للمجتمع المدني، فنحن في مرحلة جديدة تستهدف تحول ديمقراطي حقيقي، وما يهمنا في مجلس النواب ولجنة حقوق الإنسان أن نرى التطبيق الأفضل للقانون ليحقق ضوابطه.

وتابع:” وكذلك ليستفيد المجتمع المدني من مميزاته، وأن مجلس النواب سيقوم بدوره بكل تأكيد في الرقابة على تطبيق ممارسة القانون على الأرض من جانب الحكومة تطبيقا يتفق مع مميزات القانون وتسهيلاته.

منظمات المجتمع المدني

ودعا النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، منظمات المجتمع المدني إلي توفيق أوضاعها وفقا للقانون، موضحا أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب تستمع دائما لوجهات نظر كل الأطراف سواء من الحكومة أو من المجتمع المدني، وبالأخص المنظمات المعنية بحقوق الإنسان بكل تأكيد.