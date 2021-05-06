/630098/أزمة-في-مباراة-الأهلي-و-صن-داونز-بدوري-أبطال-إفريقيا

كشفت مصادر خاصة لموقع دوت الخليج من داخل الإتحاد الإفريقي لكرة القدم أن مباراة الأهلي و صن داونز في دور الـ 8 من دوري أبطال إفريقيا قد لا تشهد تواجد تقنية الفيديو المساعد var، والتي من المقرر أن تنطلق يوم 15 مايو المقبل في تمام التاسعة مساء.

وعلم دوت الخليج أن تقنية الـ var المساعدة قد لا تتواجد في مباراتي الأهلي و صن دوانز في الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا، على أن يقرر الإتحاد الإفريقي لكرة القدم القرار النهائي الخاص بوجود التقنية من عدمها خلال الأيام القليلة المقبلة .

مفاجأة في مباراة الأهلي و صن داونز

ويدير الحكم السنغالي ماليك سامبا مباراة الذهاب بين الأهلي و صن داونز في إطار منافسات دور الـ 8 من دوري أبطال إفريقيا، والتي من المقرر أن تنطلق في الخامس عشر من مايو المقبل على ملعب السلام، على أن يدير جاني سيكازوي مباراة العودة بين الفريقين يوم 22 من الشهر الجاري في تمام التاسعة مساء.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإتحاد السكندري في تمام التاسعة والنصف من مساء اليوم على ملعب الإسكندرية ضمن منافسات الجولة العشرون من الدوري المصري.

تشكيل الأهلي أمام الإتحاد السكندري

في حراسة المرمي: محمد الشناوي محمود وحيد - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمد هاني. خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية.

خط الوسط الهجومي: طاهر محمد طاهر - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات. خط الهجوم: محمد شريف

تشكيل الاتحاد السكندري أمام الأهلي

في حراسة المرمي: محمد صبحي السيد سالم - محمود رزق - داميون لوي - عمار حمدي أحمد نبيل مانجا - فوزي الحناوي - خالد الغندور روماريو ويليامز - إيمانويل أوكوي - رزاق سيسيه.

قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ،وأحمد رمضان بيكهام ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا، ومروان محسن ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وناصر ماهر وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا.