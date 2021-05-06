مصطفى بكرى لـ دوت الخليج: إقالات السكة الحديد نتيجة تحريات أمنية.. والوزير لن يتهاون مع المشبوهين

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قال النائب مصطفى بكري عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن ما صدر من قرارات لوزير النقل والمواصلات المهندس كامل الوزير، بإقالة نائب رئيس هيئة السكة لقطاع الصيانة والدعم الفني بعد إسبوعين من تعيينه، هي قرارات مبنية على أسباب موضوعية، موضحا أن كامل الوزير لن يتهاون أمام شبهات حول إنتماء العاملين بهذا القطاع الحيوي والإستراتيجي لجماعات ذات أفكار إرهابية ومتطرفة.

مصطفى بكري: قرار الإقالة بداية لمهمة صعبة

جاء ذلك خلال تصريحات خاصة لـ موقع دوت الخليج، مضيفا أن الفترة القادمة تحتاج إلى مجهود كبير، لأننا في حاجة لإبعاد هذه العناصر المُثيرة دائما للأزمات والمنتمين لجماعات متطرفة، منوها إلى أن قرارات وزير النقل اليوم، بداية هذه المهمة الصعبة التي تحتاج لجهود كبيرة.

مصطفى بكري: كامل الوزير يمتلك ضمير حي

وأشار عضو اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان، إلى أن المهندس كامل الوزير يمتلك ضمير حي، ولن يقوم بظلم أي أحد، والجزاء لن يكون إلا لمستحقيه، لافتا النظر إلى أن كلمته خلال الجلسة العامة بالبرلمان وبحضور كامل الوزير بخصوص وجود عناصر إخوانية داخل هيئة السكة الحديد، كان لها دور ايضا في لفت إنتباه الكثير لهذا الأمر.

مصطفى بكري: الدقة في التحري عن العناصر المتطرفة

وتابع النائب مصطفى بكري، أن التحري عن هذه العناصر سيكون من قبل الجهات الأمنية ، فبعد صدور التقارير ستخضع أيضا للجهة المسئولة لمعرفة كل ما يخص الموضوع وأبعاده بالكامل، لأن الناس لا تؤخذ بالشبهات ولكن وفق معايير وأسس تمنع وقوع أي ظلم على أحد.

مصطفى بكري: كامل الوزير أحدث نقلة نوعية بالقطاع

وعن أداء المهندس كامل الوزير وما قدمه من رؤى، قال النائب مصطفى بكري، أنه بغض النظر عن حدوث أي مشاكل طارئة شهدناها الفترة السابقة، فإن المهندس كامل الوزير أحدث نقلة بقطاع السكة الحديد بأكمله سيتحدث عنها التاريخ، مشيرا إلى أننا نرى نتائج هذا التطوير كل يوم، وسيظهر بشكل أكبر خلال الفترة القادمة.

ونوه بكري إلى أن وزير النقل عندما جاء للبرلمان للحديث عن خطة التطوير لقطاع السكك الحديدة، أعطة رسالة مطمئنة للجميع، وهي أن القطاع، سيشهد قفزة هائلة من التطوير سيشعر بها الجميع.