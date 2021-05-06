/630100/أيمن-عبدالعزيز-الشناوي-حارس-مصر-الأول-وصراحتي-مشتني-من-الزمالك

أكد أيمن عبدالعزيز لاعب الزمالك السابق، والمدرب العام بنادي الزمالك سابقاً للفريق، قال" أن حارس الزمالك الأول محمد أبو جبل هو حارس مصر الأول، وذلك في الفترة الماضية، لكن الأن العكس، وصراحتي مع الزمالك مشتني من النادي".

كشف أيمن عبد العزيز عن حارس مصر الأول وعن سبب رحيلة عن الزمالك، في لقاء تلفزيوني مع الإعلامي أحمد شوبير في برنامج "أقر وأعترف" المذاع علي أون تايم سبورت طوال شهر رمضان في الخامسة مساء.

وأضاف: " عندما تحدثت في الفترة السابقة وقلت أن محمد أبوجبل حارس الزمالك الاول وحارس مصر الأول، والشناوي في المرتبة الثانية".

وأكمل: " جمهور الكرة كان معترف وبيقول أن حارس مصر الأول، هون محمد الشناوي، بس أنا كان من وجهة نظري كان في الفترة السابقة كان أبوجبل".

وأردف: " أبو جبل دلوقتي مستواه تراجع، ومحمد الشناوي، ور من نفسة في الفترة الماضية، ودا يجعلة دلوقتي حارس مصر الأول ومفيش حد يختلف عليه".

وزاد: " أنا مشيت من الزمالك علشان كنت بقول الحقيقة ومكنتش بجامل، ودا اللي خلاني مكملتش في النادي"ز

وأختتم: " تعديت علي لاعب في نادي الزمالك في قطاع الناشئين، وضربته بالقلم، ود غلط وإدايقت من نفسي، ولما إتحولت للتحقيق في ناس قالتلي متقولش إنك ضربة بالقلم، بس أنا رفضت علشان مش بعرف أكدب وأجامل".