التعليم: فصل طالبتين تشاجرتا بأسلحة بيضاء داخل إحدى المدارس

جدة - نرمين السيد - قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فصل طالبتين بمدرسة السيدة رقية الثانوية التجارية، تشاجرتا بأسلحة بيضاء داخل المدرسة، ونقل مدير المدرسة لحين انتهاء التحقيقات من قبل اللجنة التى شكلتها الوزارة.





وقالت الوزارة، فى بيان لها اليوم الخميس، ردًا على ما أثير حول واقعة تشاجر الطالبتين بأسلحة بيضاء داخل المدرسة إنه تم تشكيل لجنة من قبل الوزارة للتحقيق فى الواقعة للوقوف على ملابسات الحادث.

وأوضحت أنَّه تبين للجنة التحقيق أثناء خروج الطالبات من الامتحان صباح اليوم قامت الطالبة (ه.م) بالاعتداء على زميلتها الطالبة (ه.ع) بآلة حادة (Cutter) وعند محاولة أحد الإداريين بالمدرسة التدخل لفض المشاجرة قامت الطالبة المعتدية بالاعتداء عليه بقطع فى وتر اليد وتم الذهاب به إلى المستشفى لإسعافه هو والطالبة المعتدى عليها ولا زالوا محتجزين بالمستشفى.

وأشارت إلى أن بناء عليه تم استدعاء الطالبة المعتدية من قبل الشرطة لاستجوابها وتم اصطحابها إلى قسم شرطة المعادى والموضوع قيد التحقيق بالنيابة.