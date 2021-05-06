مواعيد عمل منافذ بيع مشغلى خدمات الاتصالات فى العيد

جدة - نرمين السيد - أصدر الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات تعليمات بخصوص أوقات عمل منافذ بيع مشغلى خدمات الاتصالات والأوقات الخاصة بالتعامل مع الجمهور خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان المبارك وعيد الفطر المبارك.





يأتى ذلك تنفيذًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء رقم 933 لسنة 2021 بشأن غلق المحال والمراكز التجارية الساعة التاسعة مساءً اعتبارًا من اليوم 6 مايو وحتى يوم 21 مايو 2021.

وأوضح الجهاز، فى بيان اليوم الخميس، أن مواعيد التعامل مع الجمهور خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان المبارك، طوال أيام الأسبوع، من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الخامسة عصرًا، بينما يوم الجمعة من الساعة الثانية ظهرًا وحتى الساعة الخامسة عصرًا.

وأضاف أن مواعيد التعامل مع الجمهور خلال عيد الفطر المبارك وحتى نهاية يوم 21 مايو، فسيكون أول أيام العيد من الساعة الثانية ظهرا وحتى الساعة الثامنة والنصف مساء.

ولفت إلى أن باقى أيام العيد وحتى نهاية يوم 21 مايو الجارى، من الساعة التاسعة والنصف صباحًا وحتى الساعة الثامنة والنصف مساءً، بينما يوم الجمعة من الساعة الثانية ظهرًا وحتى الساعة الثامنة والنصف مساءً.