وزيرة الصحة تبحث مع البنك المركزى دعم القطاع الصحى بـ 500 عيادة متنقلة

جاء ذلك خلال اجتماع وزيرة الصحة والسكان مع محافظ البنك المركزى، اليوم الخميس بمقر البنك المركزى المصرى، لبحث ومناقشة دعم البنك المركزى للقطاع الصحى ضمن المشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى، وذلك بحضور اللواء وائل الساعى مساعد وزيرة الصحة والسكان للشئون المالية والإدارية والدكتور محمد كُريم وكيل محافظ البنك المركزى.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة توفير 500 سيارة عيادة متنقلة بتكلفة تقديرية حوالى 775 مليون جنيه لدعم القطاع الصحى ضمن المشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى لتقديم الخدمات الطبية للأهالى بالتزامن مع تطوير الوحدات الصحية وعدد من المستشفيات المركزية ضمن المشروع.
وأشار مجاهد إلى دور البنك المركزى فى دعم القطاع الصحى، حيث تم دعم مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار بمبلغ 1,4 مليار جنيه، بالإضافة إلى تقديم دعم بقيمة 1,387 مليار جنيه للمساهمة فى التصدى لجائحة فيروس كورونا لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة مستشفيات الحميات والصدر وشراء التجهيزات الطبية اللازمة.
ولفت مجاهد إلى أن الوزيرة استعرضت ما تم انجازه ضمن مبادرة رئيس الجمهورية، لإنهاء قوائم الانتظار، وذلك بعد أن انخفض معدل الانتظار من 400 يوم إلى متوسط 17 يومًا لإجراء العمليات، كما استعرضت الوزيرة استراتيجية الوزارة للنهوض بمنظومة التعليم الطبى المهنى، حيث تم توقيع اتفاقية مع كلية طب جامعة هارفارد لتوفير البرامج التدريبية فى الأبحاث الإكلينيكية وتدريب المدربين، بالإضافة إلى الاتفاق مع الكلية الملكية البريطانية لتطوير واعتماد المناهج العلمية ضمن البرامج التدريبية للزمالة المصرية.
ومن جانبه توجه طارق عامر بالشكر لوزيرة الصحة لجهودها فى الارتقاء بالمنظومة الصحية والحفاظ على صحة المواطنين، مشيدًا بحجم الإنجاز والتطور الملحوظ الذى يشهده القطاع الصحى فى مصر والذى يعكس الدور الإيجابى للدولة لصالح صحة المواطن المصرى.
كما أكد محافظ البنك المركزى الاستعداد التام لمواصلة دعم القطاع الصحى، لاستمرار النهوض بالمنظومة الصحية الملحوظ بداية من تنفيذ مبادرات رئيس الجمهورية فى مجال الصحة العامة وحتى التصدى لجائحة فيروس كورونا والجهود المبذولة لتوفير لقاحات فيروس كورونا للمواطنين.
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