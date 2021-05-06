اجتماع مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر

جدة - نرمين السيد - اجتمع مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، اليوم الخميس، برئاسة وحضور الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، والبطريرك يوسف العبسى، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق والإسكندرية وأورشليم للروم الملكيين الكاثوليك، وذلك بدار القديس إسطفانوس للأقباط الكاثوليك بالمعادى.





شارك فى اللقاء الآباء المطارنة، ممثلى الإيبارشيات والطوائف الكاثوليكية المختلفة. بدأ اليوم بصلاة الساعة الثالثة من الأجبية المقدسة، وكذلك كلمات صاحبى الغبطة. ويتطرق الاجتماع إلى الأوضاع الرعوية فى ظل الظروف الراهنة. يذكر أن هذا هو الاجتماع النصف سنوى الدورى، والذى سينعقد حتى الثامن من الشهر الجارى.

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