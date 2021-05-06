فيديو .. عم ربيع بعد تحقيق حياة كريمة لحمله : شكرا سيادة الرئيس

جدة - نرمين السيد - وصلت مبادرة "حياة كريمة"، اليوم الخميس، إلى محطة جديدة من محطات الخير، حيث عرضت تقريرًا على قناة dmc، من مدينة ملوى التابعة لمحافظة المنيا حيث تقابل البرنامج مع "عم ربيع" الذى يعمل "ميكانيكى" ويمر بظروف اقتصادية واجتماعية صعبة.





وقال "عم ربيع" خلال لقائه بـمقدم البرنامج ياسين الزغبى، إنه يعيش وسط أهل قريته وسط حالة من الحب والود، مشيرًا إلى أنه يقدم للجميع المساعدة لأنه يعتبر أهل القرية "سنده وظهره"، وأوضح أنه يحب مهنة الميكانيكا منذ صغره ويعول 6 أطفال ويتمنى أن يراهم متفوقين فى التعليم، وتمنى أن يمتلك ورشة خاصة به تحقق له دخلا ثابتا يستطيع أن يعيش به مع أسرته. وحقق البرنامج حلم "عم ربيع" عن طريق توفير ورشة ميكانيكا مدعومة بالأدوات الخاصة بالسيارات، ووجه ربيع الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى وتمنى له التوفيق، كما شكر مؤسسة حياة كريمة ووعدهم بتطوير المشروع. البرنامج من تقديم ياسين الزغبى ودهب غريب، ومن إخراج أحمد عساف ووليد ناجى، والمنتج الفنى بلال الطراوى وهيثم أبوعقرب، ومدير التصوير عمر صلاح وبيشوى ناصر، ومن إعداد هبة عادل ومحمد إسلام أبو الخير ومصطفى شيتوس، ومونتاج أدهم أبوطالب وحازم جابر وعمرو السنهورى.

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