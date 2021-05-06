جلسة نقاش حول أنشطة بناء السلام بالأمم المتحدة تشارك فيها مصر

شاركت مصر، ممثلة في وزارة الخارجية، في رعاية جلسة افتراضية عقدت يوم 6 مايو الجاري ضمن فعاليات الدورة السنوية لمنتدى ستوكهولم الدولى للسلام والتنمية، حيث تم تناول سبل تطوير أنشطة بناء السلام في البعثات السياسية الخاصة للأمم المتحدة وكيفية تحسين قيادة وتنسيق هذه الأنشطة خلال فترة رئاسة مصر للجنة بناء السلام في الأمم المتحدة لعام 2021، وعُقدت الجلسة بالتعاون مع المنتدى الدولى لتحديات عمليات حفظ السلام وأكاديمية "فولك برنادوت" السويدية ومعهد ستوكهولم الدولى للسلام.

شارك في الجلسة من مصر السفير عمرو الشربينى، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون الأمم المتحدة، ومن الأمم المتحدة "هوانج ذيا" المبعوث الخاص للسكرتير العام للأمم المتحدة لمنطقة البحيرات العظمى، بجانب ممثلين عن مكتب دعم بناء السلام بسكرتارية الأمم المتحدة في نيويورك وخبراء دوليين متخصصين. وتناول النقاش كيفية دعم دور البعثات السياسية الخاصة للأمم المتحدة في بناء السلام، من خلال تعزيز الاتساق والتنسيق بين أنشطة هذه البعثات وأنشطة المكاتب والوكالات التنموية التابعة للمنظمة بالدول المعنية في أفريقيا، وربط ذلك بالإصلاحات الجارية لعمل الأمم المتحدة في مجالات السلم والأمن والتنمية.

واستعرض نائب مساعد وزير الخارجية لشئون الأمم المتحدة خلال الجلسة الأولويات الموضوعية والجغرافية لرئاسة مصر للجنة بناء السلام لعام 2021، خاصة فيما يتعلق بتعزيز الدور الاستشارى للجنة إلى مجلس الأمن الدولى، وتعزيز التمويل المستدام لأنشطة بناء السلام، وتفعيل المكون الخاص ببناء السلام في الأنشطة التى تنفذها بعثات حفظ السلام والبعثات السياسية الخاصة للأمم المتحدة، كما تناول الأولويات الجغرافية للرئاسة المصرية من حيث التركيز على تفعيل جهود بناء السلام والتنمية وتسوية النزاعات بعدد من المناطق الأفريقية.