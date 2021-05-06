نفت التحريات الأمنية تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "يوتيوب" بشأن حوار هاتفى بين أحد القساوسة وشخص مجهول يدعى خلاله بقيام مجهولين بالتعدى على القس والسيارة التى كان يستقلها - قيادة أحد الأشخاص - أثناء مروره بإحدى قرى مركز منشأة القناطر بالجيزة .
وأشارت التحريات أن الواقعة تعود لحادث إصطدام السيارة التى كانت يستقلها القس بطفلين أثناء عبورهما نهر الطريق ، مما أدى إلى إصابتهما بخدوش سطحية وحدوث مشادة كلامية بين قائد السيارة وأحد أهالى القرية الذى تصادف تواجده بمحل الواقعة لمعاتبته له على الإصطدام بهما دون تعديه على القس المذكور وتم الصلح والتراضى بين الطرفين .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تحريات الأمن تنفي التعدي على قس في حادث تصادم بمنشأة القناطر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.