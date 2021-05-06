تحريات الأمن تنفي التعدي على قس في حادث تصادم بمنشأة القناطر

نفت التحريات الأمنية تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "يوتيوب" بشأن حوار هاتفى بين أحد القساوسة وشخص مجهول يدعى خلاله بقيام مجهولين بالتعدى على القس والسيارة التى كان يستقلها - قيادة أحد الأشخاص - أثناء مروره بإحدى قرى مركز منشأة القناطر بالجيزة .

وأشارت التحريات أن الواقعة تعود لحادث إصطدام السيارة التى كانت يستقلها القس بطفلين أثناء عبورهما نهر الطريق ، مما أدى إلى إصابتهما بخدوش سطحية وحدوث مشادة كلامية بين قائد السيارة وأحد أهالى القرية الذى تصادف تواجده بمحل الواقعة لمعاتبته له على الإصطدام بهما دون تعديه على القس المذكور وتم الصلح والتراضى بين الطرفين .