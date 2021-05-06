مصدر أمني ينفي شائعة إضراب نزلاء سجن طرة

نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله على إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي ، بشأن الادعاء بقيام عدد من نزلاء سجن طرة بالإضراب عن الطعام.

أكد المصدر أن ما يتم تداوله فى هذا الشأن عارٍ تماماً من الصحة، ويأتى فى إطار محاولات نشر الشائعات والأكاذيب فى أوساط الرأى العام .