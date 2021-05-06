/630101/أيمن-عبدالعزيز-أنا-أفضل-خط-وسط-في-مصر-علي-مر-التاريخ

أكد أيمن عبد العزيز لاعب الزمالك السابق، والمدرب العام بنادي الزمالك سابقاً للفريق، قال" أن فيما سبق جاء عرض لي بفترة معايشة في مانشستر يونايتد لما كنت بلعب في الزمالك، وكان معايا أربعة لعيبه من الفريق".

كشف أيمن عبد العزيز عن افضل خط وسط في منتصف الملعب، وجاء العديد ليا من العقود في الخارج، في لقاء تلفزيوني مع الإعلامي أحمد شوبير في برنامج "أقر وأعترف" المذاع علي أون تايم سبورت طوال شهر رمضان في الخامسة مساء.

وأضاف أيمن عبد العزيز: " في بعض الناس الكتير بتشوفني مغرور بس دا مش غرور، إن معترف بأني أفضل خط وسط مدافع في مصر علي مر التاريخ".

وأكمل عبد العزيز: " أنا لو فيا حتة السوشيال والإنترنت، كنت في مكان تاني دلوقتي، وسط الجمهور كنت كل شوية انزل فيديو وصور زي م ناس كتير بتعمل بره".

وزاد أيمن: " لما كنت في تركيا كنت متألق، بس مكنت أحب أعمل زي لاعبي السوشيال دلوقتي".

وأردف: " جالي عرض بفترة معايشة في مانشستر يونايتد لما كنت في الزمال ومحدش عرف بيها، وكان معايا خمس من زملائي، بس مكنتش أحب السوشيال والكلام ده وفي ناس كتير متعرفش بكده".

وأختتم: " وعن أفضل لاعب خط وسط مدافع في مصر علي مر التاريخ هو أيمن عبد العزيز، وظلمت نفسي كتير في بعض المواقف”.

موعد مباراة الزمالك بالدوري

يدخل نادي الزمالك مباراته اليوم الخميس أمام نظيرة سموحة والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، في إطار الجولة الـ 20 من منافسات الدوري الممتاز، ويستضيفها ستاد القاهرة الدولي.

قائمة الزمالك أمام سموحة

في حراسة المرمى: محمد عواد - محمود عبد الرحيم "جنش".

في خط الدفاع: محمد عبد الشافي - أحمد فتوح - حازم إمام - حمزة المثلوثي - محمود علاء - محمود حمدي "الونش" - محمد عبد الغني.

في خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي – يوسف إبراهيم "أوباما" - إسلام جابر - محمود عبد العزيز - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أشرف بنشرقي.

في خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - مروان حمدي - حميد أحداد.