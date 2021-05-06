بيتر ميمي مشيدًا بدور كريم عبدالعزيز في مسلسل الاختيار 2: "تعلمت منك كتير"

/630102/بيتر-ميمي-مشيدا-بدور-كريم-عبدالعزيز-في-مسلسل-الاختيار-2-تعلمت-منك-كتير

أعرب المخرج بيتر ميمي عن شكره وامتنانه للفنان كريم عبدالعزيز وذلك بسبب التزامة وتحريه الدقة في أداء دوره في مسلسل الاختيار 2 الذي يعرض ضمن السباق الرمضاني الحالي، لافتًا إلى تعلمه الكثير من كريم عبدالعزيز.

دوت الخليج يرصد إشادة المخرج بيتر ميمي للفنان كريم عبدالعزيز بسبب دوره في مسلسل الاختيار 2 لافتًا إلى تعلم الكثير من كريم عبدالعزيز.

نشر بيتر ميمي صورة تجمعه بالفنان كريم عبدالعزيز من كواليس مسلسل عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، وعلق عليها: "الأستاذ كريم عبد العزيز أو العقيد زكريا، شكرًا على الدقة فى التفاصيل ومذاكرة كل لحظة وكل فعل ورد فعل وتأدية أكتر من انفعال فى لقطات مدتها ثواني، وشكرًا على التزامك بالرغم من صعوبة التصوير والأماكن وإعداد المجموعات، شكرًا وتعلمت منك كتير جدًا، وطبيعي أن ممثل زيك يكون نجم الوطن العربي، أصله مش من فراغ".

قصة مسلسل الاختيار 2

الجدير بالذكر، أن مسلسل الاختيار 2 يتناول قصص حياة أفراد من الشرطة المصرية قتلوا في الفترة مابين 2013 وحتى 2020، كما يتناول العديد من الأحداث خلال تلك الفترة كفض رابعة وغيرها، وظهر عدد كبير من ضابط الشرطة في قطاعات مختلفة بأسمائهم الحقيقة الموجودة في الواقع مثل الشهيد محمد مبروك ضابط الأمن الوطني، وكذلك الشهيد المقدم شادي مجدي والمقدم الشهيد أحمد فوزي، والرائد محمد جودة، واستخدم أسماء مستعارة بعض الشخصيات الأخرى لأسباب أمنية، حيث لازالوا يشتغلوا مناصبهم في وزارة الداخلية.

دور كريم عبدالعزيز في الاختيار 2

يجسد الفنان كريم عبدالعزيز دور زكريا مؤنس دور ظابط الأمن المركزي والذي تمكن من ضبط عدد كبير من قيادات مكتب إرشاد جماعة الإخوان وساعد في إحباط مخططاتهم الإرهابية.

أبطال مسلسل الاختيار 2

الاختيار 2 بطولة كريم عبدالعزيز وأحمد مكي وإياد نصار وأحمد سعيد عبدالغني ورياض الخولي وماجد الكدواني ومحمد علاء وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد فراج، أحمد داش، أحمد فهمي، أشرف عبد الباقي، نضال الشافعي، ماجد الكدواني، ومن تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي.

موعد عرض مسلسل الاختيار 2

يعرض مسلسل الاختيار 2 على قناة ON في تمام الساعة التاسعة مساءً، على أن تكون الإعادة الساعة الثانية صباحًا، والثلاثة والنصف عصرًا، كما يعرض على قناة ON دراما في الساعة 10.15 مساءً، ويعاد الساعة الرابعة فجرًا، والساعة 11.30 صباحًا، و4.45 عصرًا.

ويتخطي عرض المسلسل القنوات المصرية ليصل إلى عرضها على قنوات عربيه منها قناة أبو ظبي في الساعة 11 مساء، وقناة ART حكايات الساعة 11 مساءً، والإعادة 7 صباحًا و3 مساءً.