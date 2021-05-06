/630103/أيمن-عبد-العزيز-الزمالك-يدين-لي-بالكثير-علي-المستوي-المادي

أكد أيمن عبد العزيز لاعب الزمالك السابق، والمدرب العام بنادي الزمالك سابقاً للفريق، قال" قدمت الكثير في الزمالك سواء كلاعب، أو في الجهاز الفني للفريق، وملقتش العائد منه".

كشف أيمن عبد العزيز الفترة التي قضاها في الزمالك وماذا قدم له وناله من النادي، وخيبة أمل جمهور الفريق منه، في لقاء تلفزيوني مع الإعلامي أحمد شوبير في برنامج "أقر وأعترف" المذاع علي أون تايم سبورت طوال شهر رمضان في الخامسة مساء.

قال أيمن عبد العزيز: " الزمالك قدمت معاه الكثير في فترة ممارستي لكرة القدم، بالعديد من البطولا ت للنادي، وسبت الكثير من الماديات للنادي".

وأضاف: " بعد إعتزالي لكرة القدم قضيت الكثير في الإستعداد والعمل في مجال الإدارة، وعملت في لزمالك مدرب عام للنادي وقدمت الكثير بس النادي برضو مقدرش ده وإني سبت للنادي الكثير من الماديات برضو".

وزاد: " في ناس كتير في جمهور الزمالك كانت مستنيه من أكتر من كده، سواء علي مستوي ممارسة كرة القدم أو المجالي الاداري في النادي".

وأختتم: " أتمني في الفترة القادمة أن أمسك رئيس نادي الزمالك، وأتمني من الجميع يساندني، لننقذ النادي من السقوط في العديد من المشاكل سواء علي الجانب الفني أو الإداري أو المادي".

موعد مباراة الزمالك وسموحه

يدخل نادي الزمالك مباراته اليوم الخميس أمام نظيرة سموحة والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، في إطار الجولة الـ 20 من منافسات الدوري الممتاز، ويستضيفها ستاد القاهرة الدولي.

تشكيل الزمالك المتوقع:

في حراسة المرمى: محمو عواد .

في خط الدفاع: حازم إمام – ومحمود الونش – ومحمود علاء – وأحمد أبو الفتوح .

في خط الوسط: طارق حامد – وفرجاني ساسي – وأحمد سيد زيزو – وشيكابالا .

في خط الهجوم: أشرف بن شرقي – وحميد أحداد .