/630104/وفاة-والد-الفنان-محمد-على-رزق-والعزاء-في-المقابر

أعلن الفنان محمد على رزق وفاة والده صباح اليوم الخميس، من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

دوت الخليج يرصد وفاة والد الفنان محمد على رزق فضلًا عن موعد الجنازة وإقامة العزاء في المقابر وفقا للإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.

كتب رزق عبر الفيس بوك: "أبويا مات، صلاة الجنازة بأمر الله عقب صلاة الظهر بالسيدة نفيسة"، ومن المقرر إقامة العزاء على المقابر وفقا للإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، وذلك بعد قرار رئيس الوزراء أمس بمنع أي تجمعات لمدة أسبوعين للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

آخر أعمال محمد علي رزق

من ناحية أخرى، يشارك الفنان محمد علي رزق في السباق الرمضاني الحالي بمسلسل ضل راجل، حيث يلعب دور صديق البطل ياسر جلال وهو مدرس في نفس المدرسة التي يعمل بها البطل ويقف إلى جانبه ويساعده في أزمة ابنته شهد.

أبطال مسلسل ضل راجل

والمسلسل من بطولة ياسر جلال، نور، ومحمود عبد المغنى، ونرمين الفقى، ورنا رئيس ، وأميرة العايدى، وأحمد حلاوة، محمد عادل، محمد يسرى، إيهاب فهمى، وإنعام سالوسة، هدى الاتربى، وعصام السقا، ومجدى فكرى، ورباب ممتاز، وياسمين جمال، وأحمد منير، وهشام الشاذلى، وجمال يوسف، وتأليف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج أحمد صالح.

موعد عرض ضل راجل

يعرض مسلسل ضل راجل عبر قنوات الحياة في تمام الساعة 11:30 مساء، ويعاد الساعة 4:00 صباحًا، و7:45 صباحًا، و4:45 مساء.ويعرض عبر قناة الحياة دراما 4 مرات يوميًا، كما يعرض على منصة "ووتش إت".