بعثة مصر لدى الأمم المتحدة تنظم حلقة نقاشية حول إطار عمل المجتمع المدنى

جدة - نرمين السيد - شاركت فى الحلقة النقاشية كل من الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، وأدارها السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة فى جنيف، فضلاً عن مشاركة مجموعة من أبرز ممثلى المجتمع المدنى المصرى والمجلس القومى لحقوق الإنسان، ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب. وحضر الفعالية عدد من رؤساء وممثلى البعثات الدبلوماسية بجنيف، فضلاً عن العديد من المهتمين بالشأن المصرى فى الدول الغربية.

تناولت الحلقة النقاشية الآفاق التى يوفرها قانون ممارسة العمل الأهلى (رقم 149 لسنة 2019) ولائحته التنفيذية لتعزيز دور المجتمع المدنى، وترسيخ استقلاليته فى إطار الالتزام بالدستور والتزامات مصر الدولية فى مجال حقوق الإنسان، انطلاقًا من الإيمان بشراكة هذا القطاع المهم للدولة المصرية فى مختلف الجهود التنموية، بما فى ذلك الدور الهام لمنظمات المجتمع المدنى فى تعزيز وحماية حقوق الإنسان بكافة أبعادها، ونشر ثقافة تلك الحقوق فى المجتمع، وفى مواجهة الفكر المتطرف، ونشر ثقافة العمل التطوعى.

أوضحت وزيرة التضامن الإجتماعى أن قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى ولائحته التنفيذية يدشنان لشراكة قوية بين الدولة والقطاع الأهلى، حيث يعكسا التزام الدولة بدعم القطاع الأهلى عبر توفير ضمانات التمتع بالحق فى تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية وتعزيز قدراتها التنظيمية والمالية التى تمكنها من الوفاء بأدوارها على النحو المرجو، فضلاً عن حظر القانون لتوقيع أية عقوبات سالبة للحرية فى حالة مخالفة أى حكم من أحكامه.

كما استعرضت المزايا التى يوفرها القانون ولائحته التنفيذية للجمعيات والمؤسسات الأهلية سواء على صعيد تسهيل إجراءات تأسيسها بمجرد الإخطار وتوفيق أوضاع الكيانات القائمة، وفق شروط موضوعية شفافة ترتكز إلى المعايير الحقوقية ومبدأى المساواة وسيادة القانون، فضلاً عن التحول الرقمى لكافة الإجراءات، وتيسير أنشطة المنظمات وتوسيع نطاقها وضمان استمراريتها من خلال السماح لها بالقيام بالعديد من الأنشطة التى تعزز مواردها المالية، بما يحقق الأهداف التى نشأت من أجلها. هذا بالإضافة إلى وعدم حل الجمعيات أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى، وإتاحة الفرصة للمواطنين لتنفيذ مبادرات إجتماعية بما يُزيد من المساحة المتاحة للعمل الأهلى فى مصر.

أكدت وزيرة التعاون الدولى على حرص الوزارة على مواصلة جهودها فى تسهيل الموافقات ودعم الإجراءات الخاصة بالاتفاقيات الدولية، واستمرار التنسيق والتكامل مع وزارة التضامن الاجتماعى لخلق حوار فعال قائم على الشفافية مع الشركاء الدوليين حول ما تم من إصلاحات فى هذا المجال ، مشيرة إلى أهمية تواجد المجتمع المدنى فى الشراكات الدولية التى تعقدها الوزارة مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين.

وتطرقت مداخلات كل من الدكتورة منى ذو الفقار عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، وعلاء شلبى رئيس "المنظمة العربية لحقوق الإنسان"، ونهاد أبو القمصان رئيسة "المركز المصرى لحقوق المرأة"، والمحامى الحقوقى نجاد البرعى إلى المزايا والضمانات التى يوفرها القانون الجديد مقارنةً بالقانون القديم.

وأشاروا فى ذات الوقت إلى عدد من الشواغل ذات الصلة بوضع اللائحة التنفيذية موضع التنفيذ لاسيما ما يتعلق بالتمويلات والمنح وإجراءات الترخيص وتوفيق الأوضاع لمختلف المنظمات والكيانات.

كما سلط النائب محمد عبد العزيز الضوء على أهمية دور مجلس النواب فى الرقابة على تنفيذ الحكومة الكامل للقانون ولائحته الصادرة مؤخراً، مؤكداً ما حققه القانون الجديد من نقلة نوعية فى العلاقة بين الحكومة والمجتمع المدنى فى مصر.

من جانبها قامت وزيرة التضامن الإجتماعى بالرد على الإستفسارات والشواغل ذات الصلة التى أثارها ممثلو المجتمع المدنى، مؤكدة على إنفتاح وزارة التضامن الإجتماعى على مواصلة التشاور والتنسيق مع مختلف الجمعيات الأهلية فى إطار شراكة بناءة قوية ومستدامة تهدف إلى تذليل أية عقبات تواجهها فى إطار إحترام القانون واللائحة، كما وعدت بتقديم كافة سبل الدعم للمجتمع المدنى والمساهمة فى تعزيز قدراته التنظيمية والمالية. كما أضافت أن الوزارة أسست قناة مفتوحة عبر الخط الساخن والموقع الإلكترونى للتواصل مع مختلف الهيئات والجهات والمنظمات للرد على مختلف النقاط التى قد تمثل نقاطا خلافية أو عقبة تظهر خلال الفترة المقبلة، فضلا عن طرح كتيب يتضمن أسئلة وأجوبة لكل التساؤلات حول اللائحة التنفيذية للقانون الجديد.

فى ختام الحلقة النقاشية أثنى السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة فى جنيف على الحوار المنفتح والبناء الذى شهدته الحلقة النقاشية.

وأشار إلى أن الحكومة تعتبر منظمات المجتمع المدنى شريكاً أساسياً لها فى عملية تعزيز وحماية حقوق الإنسان بكافة أبعادها، ومن ثم فهى تحرص على تعزيز التواصل والتنسيق والتشاور معهم.

وأضاف أن المناقشات كشفت أن القانون 149 يترجم الإرادة السياسية والتزام الحكومة المصرية بتحديث وإصلاح الإطار القانونى الذى يحكم أنشطة المجتمع المدنى فى مصر، ويعكس جهداً حقيقياً لخلق بيئة عامة مواتية تساعد على بناء دولة مدنية حديثة.

كما أشار إلى أن القانون الجديد سعى إلى إزالة أى معوقات ومعالجة المشاكل والقضايا المرتبطة بتنفيذ القانون القديم بهدف تحقيق الاختراق النوعى المنشود، وفتح صفحة جديدة من الشراكة البناءة بين الحكومة من جهة، والمجتمع المدنى بكافة مكوناته من جهة أخرى.

كما شدد جمال الدين على أن القانون واللائحة يعكسان نهجاً وفلسفة وروحاً جديدة من الانفتاح، وهما بمثابة وثيقة حية وليست جامدة قابلة للتطوير المستمر، مشيراً إلى أن التنفيذ على أرض الواقع يمكن أن يكشف الحاجة إلى مزيد من التحسينات أو التصحيحات لأية أوجه قصور قد تكتشف.

وأشار إلى أن المتحدثين والمشاركين فى الندوة قد أثاروا عناصر مهمة ومخاوف وانتقادات وتطلعات ستأخذها الحكومة فى الاعتبار أثناء تطبيق القانون.

واستطرد مندوب مصر الدائم أن الحكومة أكدت خلال مناقشات الندوة أنها ستراقب، بمساعدة المجتمع المدنى والبرلمان، خطوات التنفيذ وستفتح قنوات اتصال معهم للتعرف على ملاحظاتهم وللرد على أى شكاوى أو طلبات إيضاح ومعالجتها على الفور، بالإضافة إلى توفير بناء القدرات والخدمات الاستشارية المختلفة للمؤسسات الأهلية.

وأبرز جمال الدين أن الدولة تشهد بداية مرحلة جديدة للتخطيط الإستراتيجى فى مجال تعزيز حقوق الإنسان من خلال تكثيف الجهود للانتهاء من إعداد أول إستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، تم إتباع نهج تشاورى موسع فى إطار عملية الإعداد لها شمل عقد عدة جلسات استماع موسعة مع ممثلى المجتمع المدنى.

يذكر أن رئيس الجمهورية قد كلف فى نوفمبر 2018 رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة حكومية لإعداد تصور لمعالجة المثالب التى شابت قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى (رقم 70 لسنة 2017) على ضوء تعرضه للعديد من الانتقادات، ما عكس قناعة القيادة السياسية بأهمية العمل الأهلى، وضرورة تذليل أى معوقات تحول دون قيامه بدوره المأمول.

وتنفيذا لهذا التوجيه، شكلت الحكومة لجنة ثلاثية ضمت وزارات العدل والخارجية والتضامن الاجتماعى، بغرض حصر الانتقادات الموجهة للقانون القديم، وقد عقدت اللجنة أكثر من 20 اجتماعاً للاستماع إلى وجهات النظر المختلفة، وتلقى المقترحات الخاصة بكيفية تعزيز عمل القطاع الأهلى، فى إطار حرصها على إعداد مشروع قانون جديد يتسق مع الدستور والتزامات مصر الدولية والمبادئ التى قررتها المحكمة الدستورية العليا فى شأن العمل الأهلى.

خلال عملها، اتبعت اللجنة نهجًا تشاوريًا، شمل الجمعيات الأهلية المحلية والأجنبية والمجلس القومى لحقوق الإنسان ومنظمات حقوقية وعدد من السفارات الأجنبية المعتمدة بالقاهرة ورجال القانون والسياسيين. وقد تقدمت 1164 من الجمعيات الأهلية بمساهمات ومقترحات تم الأخذ بالعديد منها، عند تقديم مشروع القانون إلى مجلس النواب، الذى أصدره مجلس النواب فى جلسة عامة عقدت بتاريخ 15 يوليو 2019، و صدق السيد رئيس الجمهورية فى 19 أغسطس من العام نفسه.