المجلس الأعلى للجامعات: امتحانات نهاية العام الدراسى فى يونيو

جدة - نرمين السيد - اجتمع المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بعد ظهر اليوم الخميس، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمتابعة سير الدراسة بالجامعات وبدء الاستعداد لامتحانات نهاية العام الدراسى الجامعى 2020/2021.





وجه الوزير الجامعات ببدء إعداد جداول امتحانات نهاية العام الدراسى، بحيث تبدأ الامتحانات خلال شهر يونيو وتنتهى مع بداية شهر يوليو بكافة الجامعات، وإعلانها للطلاب قبل بدء الامتحانات بوقت كافٍ، وبدء استعداد الجامعات لعقد امتحانات نهاية العام الدراسى، وإعداد كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة فى هذا الشأن من الآن، بما يضمن حسن سير الامتحانات، وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، من خلال منع تكدس الطلاب بمدرجات الامتحانات، ومراعاة التباعد الاجتماعى الكافٍ بين الطلاب والاستفادة من كافة إمكانات الجامعات فى إجراء الامتحانات بكامل الانضباط. وأكد المجلس على تكثيف الاعتماد على التعليم الإلكترونى "الأونلاين" فى تقديم المحاضرات النظرية للطلاب؛ بما يقلل الكثافات الطلابية بالمدرجات والقاعات الدراسية وتقليل نسب حضور الطلاب للحرم الجامعى. كما أكد المجلس على إعادة هيكلة الجداول الدراسية الخاصة بحضور طلاب الكليات العملية؛ لتقليل عدد مرات حضورهم إلى الحد الأدنى الذى يسمح بإتقان المهارات العملية الضرورية لطلاب سنوات النقل والتخرج.

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