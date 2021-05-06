وقف الخدمة بثلاث كنائس فى شبرا بسبب كورونا

جدة - نرمين السيد - قرر الأنبا أنجيلوس، أسقف قطاع كنائس شبرا الشمالية، إيقاف الخدمة فى عدد من الكنائس لمدة أسبوعين حتى 20 من الشهر الجارى وهذه الكنائس هى: كنيسة السيدة العذراء والملاك ميخائيل بالخلفاوى، كنيسة الشهيدين أبوسيفين ودميانة بأرض رائف، كنيسة السيدة العذراء بالحافظية.





أما باقى الكنائس فكل كنيسة يتم حجز القداسات بها بحسب الجدول الخاص بها والمعلن فى سيستم الحجز باللينك المنشور بصفحة كل كنيسة على فيسبوك بمقدار فرد واحد لكل دكة. وبحسب البيان: "يستمر تعليق كافة الخدمات والأنشطة الخاصة بالتربية الكنسية، أو قاعات العزاء، أو صلوات الثالث، أو الأفراح والجنازات"، مضيفًا: "يتم الصلاة فى حوش الكنيسة أو المدافن بكاهن واحد فقط وأسرة المنتقل على أن لا يزيد عددهم عن عشرة أفراد".

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