صور.. عبد الغفار يبحث مع وزير الثروة الحيوانية السودانى سبل التعاون

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، صباح اليوم الخميس، حافظ إبراهيم عبد النبى، وزير الثروة الحيوانية السودانى والوفد المرافق له، فى مستهل زيارته للقاهرة، والتى تستمر لمدة خمسة أيام، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.





فى بداية اللقاء، أكد الوزير على عمق العلاقات التاريخية التى تربط بين مصر والسودان الشقيق، وخاصًة فى مجالى التعليم العالى والبحث العلمى، مشيرًا إلى حرص مصر على تقديم الدعم الكامل للأشقاء السودانيين فى كافة المجالات، وخاصة التعليمية والبحثية.

وأكد عبدالغفار على استعداد مصر لتقديم الدعم اللازم للأشقاء السودانيين، وتوفير منح تدريبية للباحثين السودانيين بالمراكز البحثية المصرية، وخاصًة فى مجالات الثروة الحيوانية، فضلاً عن إمكانية الاستفادة من الخبراء والمتخصصين بالجامعات المصرية لتقديم كافة الدعم لدولة السودان الشقيق، وخاصة فى مجالات الثروة الحيوانية.

ومن جانبه، أكد وزير الثروة الحيوانية السودانى، حرص السودان على التعاون فى مجال البحث العلمى مع مصر، مشيرًا إلى تميز العلماء المصريين فى المجالات العلمية، معربًا عن تطلعه إلى زيادة أعداد الطلاب السودانيين الدارسين بالجامعات المصرية.

ومن جانبه وافق د. خالد عبد الغفار على إمكانية تقديم منح للطلاب السودانيين بالمرحلتين الجامعية والدراسات العليا، وذلك دعمًا للشعب السودانى الشقيق.

يذكر أنه من المقرر أن يقوم الوزير السودانى بزيارة بعض المعاهد البحثية، وكذلك مشروعات الثروة الحيوانية للاطلاع على النهضة التى تشهدها مصر حاليًا، وذلك على هامش زيارته للقاهرة.

حضر الاجتماع الدكتور أشرف العزازى رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، والدكتورة رشا كمال رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، والدكتور سعد موسى وكيل أول وزارة والمشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة المصرية.

كما حضر من الجانب السودانى الدكتور جهاد حجار مدير إدارة التخطيط بالوزارة، والدكتور الهادى عجب مستشار الوزير، وخالد الشيخان نائب السفير السودانى بالقاهرة، وأحمد غنيم مدير الإدارة العربية بالعلاقات الزراعية الخارجية.