فيديو - أسامة الأزهرى : الإمام على بن أبى طالب كان ماهرًا فى القضاء

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور أسامة الأزهرى مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، وأحد علماء الأزهر الشريف،إن الصحابى الجليل سيدنا على بن أبى طالب، تعددت مناقبة العظيمة وله فى الإسلام المرتبة العظمى.





وروى الأزهرى، خلال حواره مع الإعلامى أحمد الدرينى، ببرنامج "رجال حول الرسول" المذاع عبر فضائية "dmc"مساء اليوم الخميس، أن سيدنا على بن أبى طالب أوتى فى مهنة القضاء مواهب عقلية متفردة كما أنه كان ماهرا فى إصدار الأحكام، مشيرا إلى أن صنعة القضاء تحتاج إلى الفطنة والصبر وطول البال وقوة الشخصية التى ترغم الخصوم أن يخضعوا لسلطانة وهيبته.

واستعرض الأزهرى كيف نبتت مواهب ملكة القضاء فى سيدنا على، واستشهد الأزهرى بأحد المواقف :"ذات مرة جلس رجلان للأكل، أحدهم معه 5 أرغفة والآخر 3، وعند وضع الأكل مر بهما رجلا، فقالوا له اجلس للغذاء فجلس، وأكلوا واستوفوا الثمانى أرغفة، فقدم لهم الرجل 8 دراهم عوضا عما أكله، فتخاصما وقال أحدهم لك 3 دراهم ولى 5 دراهم بعدد أرغفة كل منا، فلم يرضى صاحبه وطالب بنصف الدراهم، وعندما جاء الأمام سيدنا على وقصا عليهما قصتهما، فحكم بينهما أن قال للرجل "ارضى بالـ 3 دراهم" فأبى الرجل أن يقبل بذلك وطالب أن يأخذ بقسمة الحق، فقال له سيدنا على: "إذن إن كنت تريد قسمة الحق فلك درهم واحد فقط".

وتابع: "تعجب الرجل وقال لسيدنا على بن أبى طالب، كيف يكون له فى قسمة الحق درهم واحد فقط، وهو يعترض على 3 دراهم، فشرح له سيدنا على المسألة، أن الـ 8 أرغفة تنقسم لـ 24 ثلثا، له فيهم 9 أثلاث، ولصاحبه 15 ثلثا، ولكل من الثلاث الذين أكلوا 8 أثلاث، لذا تبقى له ثلثا واحدا من أرغفته، ولصاحبه 7، إذا فهو يأخذ 7 دراهم والشخص الذى اعترض على الـ3 دراهم يأخذ بقسمه العدل درهم واحدًا، وقال له سيدنا على "لو كنت رضيت كنت أخذت أكثر من نصيبك، ولكنك أردت قسمة العدل".