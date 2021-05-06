تدهور حالة إيهاب جلال في الحجر الصحي؟.. الإسماعيلي يجيب لـ دوت الخليج

/630108/تدهور-حالة-إيهاب-جلال-في-الحجر-الصحي-الإسماعيلي-يجيب-لـ-تحيا-مصر

كشف النادي الإسماعيلي عن حالة إيهاب جلال الدير الفني للفريق الأول للكرة القدم بالدروايش ، وذلك بعد تعرض المدرب للإصاببة بفيروس كورونا قبل مواجهة الإنتاج الحربي في الدوري ، في اللقاء الذي أنتهى بفوز الفريق بثلاثية مقابل هدف وحيد.

وعلم دوت الخليج أن الحالة الصحية للمدير الفني للفريق جيدة للغاية وملتزم بالحجر الصحي ولا توجد أي مضاعفات أو تدهور في حالة إيهاب جلال ، وأنه دائم التواصل مع الجهاز الفني للدروايش عبر منصات التواصل الإجتماعي.

ويخضع إيهاب جلال المدير الفني للفريق للحجز المنزلي في الوقت الحالي مع الإلتزام ببروتوكول العلاج الخاص بفيروس كورونا ، ومن المقرر أن يقوم مدرب الإسماعيلي بعمل مسحة طبية خلال الساعات المقبلة من أجل الإطمئنان والعودة لتدريبات الفريق.

وأستطاع الإسماعيلي لأول مرة في الدوري الممتاز هذا الموسم بإستثناء أول الجولات، الوصول للمركز الثالث عشر في جدول الترتيب بعد أن حقق الفريق الفوز على الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين وبفارق معدل التهديف عن المقاولون العرب و أسوان.

تشكيل الإسماعيلي أمام الجونة في الدوري

حراسة المرمى: محمد فوزي.

خط الدفاع : مروان الصحراوي، محمد عمار، محمد هاشم، عبد الله جمعة.

خط الوسط : عماد حمدي ، محمد حسن ، محمد صادق.

خط الهجوم : احمد مدبولي ، فخر الدين ، شكري نجيب.

خط الهجوم : شكري نجيب

تشكيل الجونة أمام الإسماعيلي

وجاء تشكيل الجونة كالتالي:

حراسة المرمى: إسلام طارق.

خط الدفاع: لؤي وائل - محمد نجيب - عمرو سعداوي - محمود الجزار.

خط الوسط: نور السيد - سيرجي اكي - الشبراوي - أحمد عامر.

خط الهجوم: عموري - كريم الطيب.

قائمة الإسماعيلي في مواجهة الجونة في الدوري

وجاءت قائمة الإسماعيلي لمواجهة الجونة كالتالي:

حراسمة المرمي: محمد صبحي- محمد فوزي- محمد مجدي.

خد الدفاع: محمد عمار- مروان صحراوي- أحمد كاستيلو- عبدالله جمعة- محمد هاشم- رضوان شريفي- مصطفى فارس- نادر رمضان.

خط الوسط: محمد حسن- عماد حمدي- محمود دونجا- أحمد مدبولي- عمر الوحش- محمد صادق- محمد الشامي- أحمد مصطفى.

خط الهجوم: آري بابل- فخر الدين بن يوسف- شكري نجيب- شيلونجو.