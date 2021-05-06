الأوقاف : توزيع الدفعة الثامنة من الزى الأزهرى الثانى للأئمة

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة فى بيانها أنه على الموجودة أسمائهم الحضور إلى مقر مديرياتهم للاستلام وفق الجدول المرفق، مع الالتزام بارتداء الكمامات ومراعاة الإجراءات والضوابط الاحترازية، وسيتم التوزيع بمقر كل مديرية إقليمية من الساعة التاسعة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا، وعلى مديرى المديريات تنظيم ذلك، وتحت مسئوليتهم بدءًا من الأحد 9 مايو، وحتى الأحد 23 مايو 2021.

وتأتى المحافظات التى وزع فيها الزى "الشرقية – البحيرة – الدقهلية – القاهرة – كفر الشيخ – الغربية – المنوفية – سوهاج- شمال سيناء – بني سويف – الجيزة- القليوبية – قنا – أسيوط- المنيا – الإسكندرية – أسوان – الأقصر" ليبلغ إجمالى ما تم توزيعه حتى تاريخه 21.715 زيًّا أزهريًّا.

لمعرفة الأسماء اضغط هنا