جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة فى بيانها أنه على الموجودة أسمائهم الحضور إلى مقر مديرياتهم للاستلام وفق الجدول المرفق، مع الالتزام بارتداء الكمامات ومراعاة الإجراءات والضوابط الاحترازية، وسيتم التوزيع بمقر كل مديرية إقليمية من الساعة التاسعة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا، وعلى مديرى المديريات تنظيم ذلك، وتحت مسئوليتهم بدءًا من الأحد 9 مايو، وحتى الأحد 23 مايو 2021.
وتأتى المحافظات التى وزع فيها الزى "الشرقية – البحيرة – الدقهلية – القاهرة – كفر الشيخ – الغربية – المنوفية – سوهاج- شمال سيناء – بني سويف – الجيزة- القليوبية – قنا – أسيوط- المنيا – الإسكندرية – أسوان – الأقصر" ليبلغ إجمالى ما تم توزيعه حتى تاريخه 21.715 زيًّا أزهريًّا.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأوقاف : توزيع الدفعة الثامنة من الزى الأزهرى الثانى للأئمة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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