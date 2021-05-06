سفير مصر بالجزائر يبحث مع وزير السياحة زيادة التعاون السياحى بين البلدين

وقال مشرفة، فى تصريحات صحفية، إنه "بحثنا التعاون بين البلدين فى مجال السياحة، وخاصة تفعيل اتفاقيتى التعاون بين البلدين الموقعتين فى عامى 1977 و 1995، وكذلك تفعيل بروتوكول التعاون المنبثق عن اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين فى 2014".
وأضاف أن الوزير الجزائرى أكد أهمية زيادة التعاون السياحى بين البلدين، خاصة بعد انتهاء أزمة وباء فيروس كورونا، مؤكدًا أن الجزائر تولى أهمية كبرى للاستثمار فى المجال السياحى، مشيرًا إلى أنه يوجد 300 مشروع سياحى ترغب الجزائر فى جذب الاستثمارات الأجنبية لها، خاصة أن الرئيس عبد المجيد تبون يولى أهمية خاصة للسياحة.
وأوضح السفير مشرفة أنه ناقش مع الوزير الجزائرى التعاون المشترك فى مجالات الفندقة والتدريب والتسويق السياحى، وكذلك تذليل العقبات لاستقدام السياحة الأجنبية للجزائر، عبر تسهيل إجراءات الحصول على تأشيرة الدخول، لإتاحة الفرصة للسائح المصرى لزيارة الجزائر.
وقال إن "مصر ترحب بالسياح الجزائريين، خاصة أن السائح الجزائرى بدأ يكتشف وجهات سياحية جديدة فى مصر مثل شرم الشيخ والغردقة، ونأمل أن تعود حركة السياحة بين البلدين لأفضل مما كانت عليه قبل الكورونا".
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