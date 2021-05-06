وفاة الدكتور صبرى السنوسى عميد حقوق القاهرة

جدة - نرمين السيد - نعى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وقيادات الوزارة والمراكز والمعاهد البحثية، والجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، وجميع منتسبى المجتمع الأكاديمى، ببالغ الحزن والأسى، الدكتور صبرى السنوسى المستشار القانونى للمجلس الأعلى للجامعات وعميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، الذى وافته المنية اليوم الخميس، داعين المولى - عز وجل - أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.





قدَّم الدكتور صبرى السنوسى، رحمه الله، الكثير من الجهود العلمية لخدمة كليته وجامعته والمجلس الأعلى للجامعات ووطنه بالإضافة إلى مؤلفاته القانونية الثرية التى تعد مرجعًا هامًا للباحثين فى مجال القانون، وذلك بجانب تميزه بالخُلق الرفيع والسيرة الحسنة.

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