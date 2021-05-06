«المركزي» يعلن تعطيل العمل بالبنوك من الأربعاء إلى الأحد بمناسبة عيد الفطر

قرر البنك المركزى المصرى تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة فى مصر اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 12 مايو 2021 حتى يوم الأحد الموافق 16 مايو 2021، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأضاف البنك المركزى المصرى أنه من المقرر أن يُستأنف العمل صباح يوم الاثنين الموافق 17 مايو 2021.