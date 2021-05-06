/630105/في-خطاب-رسمي-طلب-غريب-من-الزمالك-للجنة-الأولمبية

أصدر نادي الزمالك بيان رسمي يوضح فيه تقدمه بخطاب رسمي للجنة الأولمبية المصرية ، تتضمن الخطاب المخالفات التي أرتكبهتا اللجنة الثلاثية لإدارة إتحاد الكرة المصري لكرة القدم في حق القلعة البيضاء بحسب وصف خطاب الفارس الأبيض. وجاء نص بيان الزمالك كالتالي:

قدمت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك بخطاب إلى اللجنة الأولمبية المصرية تستعرض فيه المخالفات التي قامت بها اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري بخصوص بطولة الجمهورية ٩٩، والتي شهدت مخالفة واضحة للوائح المنظمة للبطولة بعدم منح الزمالك لقب بطولة ٩٩ بحسب اللائحة التي تنصف الزمالك.

وقرر مسئولو اتحاد الكرة اللجوء لمباراة فاصلة بين الزمالك والأهلي لحسم لقب بطولة ٩٩، قبل أن يقرر اتحاد الكرة تأجيل المباراة.

وبحسب اللائحة المنظمة للبطولة والمعتمدة من اتحاد الكرة فإن الزمالك هو بطل الجمهورية ٩٩، إلا إن اتحاد الكرة قرر مخالفة اللائحة.

قائمة الزمالك لمواجهة سموحة في الدوري

في خط الدفاع: محمد عبد الشافي - أحمد فتوح - حازم إمام - حمزة المثلوثي - محمود علاء - محمود حمدي "الونش" - محمد عبد الغني.

في خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي – يوسف إبراهيم "أوباما" - إسلام جابر - محمود عبد العزيز - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أشرف بنشرقي.

في خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - مروان حمدي - حميد أحداد.