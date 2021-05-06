جمهور آرسنال يثير الجدل قبل إنطلاق مواجهة فياريال بالدوري الأوروبي «فيديو»

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علي طريقة يونايتد..

إستقبل جمهور آرسنال حافلة الفريق امام استاد الإمارات، بطريقة غير منظمة في وضع إنتشار فيروس كورونا، والتي تشبه طريقة إحتجاج جمهور منشستر يونايتد علي ملاك النادي قبل مباراة الفريق مع ليفربول في الدوري لتأجيل المباراة إلي وقت لاحق.

حضر جمهور فريق المدفعجية أمام استاد الإمارات، والذي يشهد علي لقاء الفريق اليوم في التاسعة مساء مع الإسباني فياريال في لقاء إياب الدور نصف نهائي للدوري الأوروبي، في محاولة تشجيع الفريق في تحقيق الفوز والصعود إلي نهائي البطولة.

الجمهور يستقبل حافلة النادي بهتافات "آرسنال .. آرسنال" 🔴⚪️🔴⚪️🔴 pic.twitter.com/WmG1qynpPb — Arsenaholic (@AbdallahAFC) May 6, 2021

جاء في هتاف الجمهور في بعض الجمل التي تثير حماس وتحفز الفريق في تحقيق الفوز، وفي جانب آخر جاء هتاف جملة “نحن نكره توتنهام”، في وسط أجواء من الدخان الأحمر رمز الفريق وإنتشار الشرطة حول الجمهور.

نتيجة مباراة آرسنال السابقة

حقق فريق آرسنال الفوز علي صاحب الأرض نيوكاسل، بنتيجة هدفين دون رد، في لقاء جمع الفريقين في الجولة الرابعة والثلاثون من الدوري الإنجليزي الممتاز، سجل هدف اللقاء الوحيد محمد النني في الدقيقة الخامسة من إنطلاقة المباراة.

سجل الننى الهدف بعد مرور 5 دقائق فقط من انطلاق اللقاء عن طريق قذيفة على يسار حارس نيوكاسل لم يستطع التصدى لها، من خلال عرضية من هيكتور بيلليرين مرت من أوباميانج وقابلها محمد النني بتصويبة مباشرة رائعة في المرمى مسجلا الأول.

تشكيل آرسنال المتوقع في المباراة

في حراسة المرمى: ماثيو رايان.

في خط الدفاع: جرانيت تشاكا - جابرييل - دافيد لويز - هيكتور بيليرين.

في خط الوسط: داني سيبايوس - محمد النني - مارتن أوديجارد.

في خط الهجوم: جابرييل مارتينيلي - ويليان - بير إيميريك أوباميانج.

موقف آرسنال في الدوري

يحتل فريق آرسنال المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 49 نقطة ، من اصل 34 مباراة ، حقق من خلالها 14 انتصار ، في حين وقع في فخ التعادل في 7 مباريات، وخسر في 13 مباراة ، إستطاع أن يسجل من خلالها 46 هدف ، في حين تلقت شباكة 37 هدف في هذا الموسم.