/630110/محمد-صلاح-يفوز-بجائزة-اللوريوس-للإلهام-الرياضي-في-العالم

وأكمل الحساب: " في عام نجح فيه محمد صلاح في قيادة ليفربول للفوز بلقب البريميرليج بعد غياب 30 عامًا، بالإضافة إلى مشروعات هامة في موطنه، التبرع بالأموال لبناء المدارس والمستشفيات".

ومن الجدير بالذكر أن جائزة لورويس الرياضية العالمية هي جوائز تُمنح للرياضيين على الإنجازات الرياضية التي يحققها اللاعب على مدار العام وتم تأسيسها في عام 1999 من قبل مؤسسة خيرية بإنجلترا.

وجاء أول حفل للجائزة والذي أقيم في 25 مايو 2000 في مونت كارلو في حفل شهد إلقاء الزعيم الأفريقي نيلسون مانديلا كلمة، في ذلك الحفل في تحفيز ممارسي الرياضة حول اللاعب. ويعد لاعب التنس السويسري روجر فيدرر هو الأكثر تتويجًا بهذه الجائزة بعدد 6 مرات.