/630111/موعد-عودة-أجاى--والمباريات-التى-يغيب-عنها

يغيب جونيور أجاى نجم النادى الأهلى عن مباريات القلعة الحمراء منذ فترة ، وذلك للإصابة بشد في العضلة الخلفية ،تعرض لها خلال مباراة الأحمر مع سيمبا التنزانى في ختام دور المجموعات لمنافسات دورى أبطال افريقيا .

ووضح مصدر داخل القلعة الحمراء أن جونيور أجايي يحتاج أسبوعين على الأقل للإنتهاء من برنامجه التأهيلي ، والعودة للمشاركة في مباريات الأحمر، وذلك بعد غيابه من فترة ليست بالقليلة .

وتظل القلعة الحمراء تفتقد خدمات النيجيرى جونيور أجاى عن بعض مباريات الفريق القادمة ، ومنها مباراة فريقه ضد الإتحاد السكندري الليلة ، والزمالك يوم 10 مايو المقبل ، وافريقيا في مباراة فريقه ضد صن داونز في ذهاب دور الـ 8 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وحتى الأن لم يحسم موقف أجاى من اللحاق بمباراة الإياب بربع نهائي إفريقيا.

ويدخل النادى الأهلى المباراة بتشكيل مكون من :

تشكيل الاهلي لمباراة الاتحاد السكندري

أعلن بيتسو موسيماني عن التشكيل الرسمي لمواجهة الاتحاد السكندري وجاء كالتالي:

حراسة المرمي: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمود وحيد - بدر بانون - ياسر ابراهيم - محمد هاني

خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السوليه

خط الوسط الهجومي: صلاح محسن - محمد مجدي أفشه - حسين الشحات

خط الهجوم: مروان محسن.

تشكيل الاتحاد السكندري أمام الأهلي

في حراسة المرمي: محمد صبحي

السيد سالم - محمود رزق - داميون لوي - عمار حمدي أحمد نبيل مانجا - فوزي الحناوي - خالد الغندور روماريو ويليامز - إيمانويل أوكوي - رزاق سيسيه.

قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ،وأحمد رمضان بيكهام ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا، ومروان محسن ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وناصر ماهر وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا.

الجدير بالذكر أن الأحمر تلقي هزيمة قاتلة في أخر مباراة له مع غزل المحلة والتى إنتهت بهدف دون رد .