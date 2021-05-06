/630112/سوبر-مان-الإنسانية-مواطن-يغامر-بحياته-لإنقاذ-قط-أعمى-صور

فى مشهد يتفوق على أغلب الأعمال الدرامية المؤثرة، قام شاب فى الثلاثين بإنقاذ "قط" مكفوف من دور مرتفع كان يبحث عن طعام.

تسلق "القط" بخطوات بطيئة درج السلم، بحثًا عن طعام لكنه صادف أن سقط داخل منور عقار، حتى وصل إلى حيز ضيق لا يمكن عبوره، وعلى ارتفاع كبير، حتى أن حركة واحدة تكلفه حياته على الفور، لذا أخذ "القط" يستغيث بأى منقذ.

سوبر مان المناطق الشعبية ينقذ قط عالق

موقف " القط" الصعب بالمثل مستحيل على أى شخص لضيق المساحة ولارتفاع المبنى، لكن لا مستحيل مع أبناء مصر، فسرعان ما قام شاب فى الثلاثين يدعى أحمد، بربط "حبل" أعلى البانية، وآخر حول جسده، للتسلق وإنقاذ "ألقط" فى مغامرة يغلب عنها الطابع الإنساني.

البداية كانت عندما انتشرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي، بها "قط" عالق فى إحدى البنايات، ويبدوا أنه يستغيث بالمواطنين لإنقاذه، وكتب أحد المواطنين عبارة:" أنا مش عارف أساعد "القط" ياريت لو حد يقدر يجي بسرعة ينقذه.

ظهرت همة المصريين وشهامة أولاد البلد، فتقدم أحد المواطنين بالتعليق وقال " أناجاى" وبالفعل هرع إلى مكان القط وقام بمشهد إنساني نادر.

حقق الشاب أحمد بهذه عملية الإنقاذ موقفًا بطوليًا نادرًا، حيث أظهر فيه شهامة المصريين، وطبق بحسٍ إنساني الحديث “أرحموا من فى الأرض يرحمكم من فى السماء”.

سرعان ما انهالت التعليقات المشيدة بموقف الشاب أحمد، حيث أكد رواد موقع التواصل الاجتماعي أن هذا موقفًا نادرًا وإنسانيًا خالصًا.