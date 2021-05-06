/630113/تشكيل-مفاجئ-لفريق-الأهلي-أمام-الاتحاد-السكندري-تفاصيل

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي عن تشكيل الفريق أمام الإتحاد السكندري في إطار مواجهات الجولة العشرون من الدوري المصري الممتاز ، بعد أن تلقى الفريق الهزيمة الثانية أمام غزل المحلة بهدف نظيف.

وتقام المباراة بين الأهلي و الاتحاد السكندري في تمام التاسعة و النصف على ملعب الإسكندرية في إطار منافسات الجولة العشرون من الدوري المصري الممتاز، في لقاء يسعى خلاله الفريق في العودة لطريق الإنتصارات من جديد بعد الهزيمة أمام غزل المحلة بهدف نظيف في المباراة الماضية على ملعب الغزل. تشكيل الاهلي لمباراة الاتحاد السكندري أعلن بيتسو موسيماني عن التشكيل الرسمي لمواجهة الاتحاد السكندري وجاء كالتالي: حراسة المرمي: محمد الشناوي خط الدفاع: محمود وحيد - بدر بانون - ياسر ابراهيم - محمد هاني خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السوليه خط الوسط الهجومي: صلاح محسن - محمد مجدي أفشه - حسين الشحات خط الهجوم: مروان محسن. تشكيل الاتحاد السكندري أمام الأهلي في حراسة المرمي: محمد صبحي السيد سالم - محمود رزق - داميون لوي - عمار حمدي أحمد نبيل مانجا - فوزي الحناوي - خالد الغندور روماريو ويليامز - إيمانويل أوكوي - رزاق سيسيه. قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ،وأحمد رمضان بيكهام ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا، ومروان محسن ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وناصر ماهر وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا. تاريخ مواجهات الأهلي و الاتحاد السكندري تقابلا الفريقين في 120 لقاء حقق خلالها الأهلي فازفي 80 مواجهة بينما هزم في 16 لقاء وحضر التعادل بينهما في 24 مناسبة كما تعد أول مباراة جمعت الفريقين ببطولة الدوري العام موسم 1948-1949 ، بهدفين مقابل هدف حيث جاء هدفي زعيم الثغر عن طريق اللاعب سعد راشد بينما جاء هدف المارد الأحمر عن طريق اللاعب أحمد مكاوي

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تشكيل مفاجئ لفريق الأهلي أمام الاتحاد السكندري.. تفاصيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.