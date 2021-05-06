/630114/إلغاء-العرض-الخاص-لفيلم-ديدو-بسبب-فيروس-كورونا

كشف الفنان كريم فهمي، عن إلغاء العروض الخاصة لفيلمه "ديدو" والذي من مقرر عرضه خلال عيد الفطر المقبل، وقرر حضوره مع الجمهور في أول يوم عيد في مول العرب سينما كايرو فيستفال، وأكتوبر.

دوت الخليجيرصد إعلان الفنان أحمد فهمي إلغاء العرض الخاص لفيلمه الجديد ديدو، فضلًا عن حضور كريم فهمي مع الجمهور في العرض الأول للفيلم.

كتب كريم فهمي عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام: "نظرا للظروف اللي بنعدي بيها قررنا إلغاء العرض الخاص لفيلم ديدو، إن شاء الله هنحضر الفيلم مع الجمهور اللي هيشرفنا أول يوم العيد في حفلة 12 الظهر وحفلة 3 عصرًا، (حفلة 6 في مول العرب سينما كايرو فيستفال سيتي التجمع، وحفلة اكتوبر، هستناكو".

أبطال فيلم ديدو

فيلم "ديدو" بطولة الفنان كريم فهمي، وحمدي الميرغني، هشام ماجد، محمد ثروت، شيكو، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، ريم مصطفى، ومن تأليف كريم فهمي، ويعتبر أولى الافلام المعلنة مشاركتها في سباق عيد الفطر المبارك.

وتدور قصته في إطار كوميدي ومغامرة حول فكرة عقلة الأصبع، عندما يقرر أبطال الفيلم سرقة أحد العلماء فيقوم بتحويلهم إلى أقزام في حجم عقلة الأصبع، وتتوالى الأحداث في محاولته لفك التعويزة.

آخر أعمال كريم فهمي

يذكر أن، آخر أعمال كريم فهمي، مسلسل "ونحب تاني ليه" الذي شارك به في السباق الرمضاني الماضي، ويشارك في بطولته الفنانة ياسمين عبد العزيز، شريف فهمي، ليلي عز العرب، تارا عماد، علا رشدي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي.

على الجانب الآخر كشف الفنان كريم فهمي مؤخرًا، استعداده لكتابة فيلم جديد من تأليفه، ولكن لم يكشف عن تفاصيل الفيلم، واكتفى فقط بتشويق جمهوره بعمله الفني الجديد، حيث نشر فهمي صورة له عبر خاصية الاستوري على حسابه الشخصي بموقع "انستجرام" وعلق على الصورة قائلًا:"بكتب فيلمي الجديد".