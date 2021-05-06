/630115/تشكيل-الزمالك-أمام-سموحة-أحداد-يقود-الهجوم

تنطلق صافرة بداية مباراة الزمالك وسموحة بعد قليل في الساعة والنصف مساء، في لقاء الجولة العشرون من الدوري المصري الممتاز، ويشهد علي اللقاء استاد القاهرة الدولي.

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك عن تشكيل الزمالك في المباراة التس نجمعة أمام سموجة بالدوري. تشكيل الزمالك أمام سموحة: في حراسة المرمى : محمد عواد في خط الدفاع : أحمد فتوح - محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - حمزة المثلوثي. في خط وسط الملعب : أشرف بن شرقي - طارق حامد - فرجاني ساسي - أحمد سيد "زيزو"- شيكابالا. في خط الهجوم : حميد أحداد. القناة الناقلة للمباراة: تنطلق المباراة في التاسعة والنصف مساء، علي قناة أون تايم سبورت إتش دي تو، بتعليق صوتي حاتم بطيشة. فيما أعلن أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة عن تشكيل الفريق أمام الزمالك في لقاء اليوم في الدور العشرون من الدوري. تشكيل سموحة امام الزمالك: في حراسة المرمي: الهاني سليمان. في خط الدفاع: محمود البدري – رجب نبيل – أطهر الطاهر – شريف رضا. في خط الوسط: محمد كناريا – محمود حليمو – أحمد عبدالقادر – عبد الكبير الوادي. في خط الهجوم: مصطفي فتحي – ديريك نسيمبابي.

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