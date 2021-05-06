فيديو - الصحة : مصر تصنع 60 مليون جرعة من لقاح سينوفاك الصينى الشهر المقبل

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائى بوزارة الصحة، إن الشهر المقبل ستصنع مصر أول جرعات تصل إلى 60 مليون جرعة من لقاح سينوفاك الصينى، موضحا أنه جرى تدشين عدد من مراكز التطعيمات العملاقة، بحيث تمكن من تطعيم عدد كبير من المواطنين فى الوقت نفسه.





وأضاف رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائى بـ وزارة الصحة، فى تصريحات لبرنامج "اليوم" الذى يعرض على فضائية "extra news"، أن مركز التطعيمات بأرض المعارض لديه 96 عيادة وفرق طبية ويقبل عليه المواطنين من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، وقدرته الاستيعابية تصل إلى 10 آلاف مواطن فى اليوم. وطالب المواطنين بالإسراع فى الحصول على التطعيم، لافتا إلى أن هناك إقبالًا على التطعيم خلال تلك الفترة خصوصًا بعد ما حدث من تفشى للأعداد الإصابات بكورونا فى الهند.

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