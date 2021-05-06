برلمانى يطالب منظمات المجتمع المدنى بتوفيق أوضاعها وفقًا للقانون

وشارك فى الحلقة النقاشية السفير إيهاب جمال الدين رئيس البعثة ود. نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، والوزيرة د. رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، ومجموعة كبيرة من سفراء دول العالم بجنيف، ومجموعة من منظمات المجتمع المدنى المصرية والعربية الفاعلة.
وأكد النائب محمد عبد العزيز فى كلمته أن تنظيم هذا النقاش ليجمع بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدنى وكذلك مجلس النواب يعكس رغبة وإرادة حقيقية لنستمع إلى بعضنا بعضًا من أجل أن يؤدى الحوار إلى مزيد من دور كبير للمجتمع المدنى ليكون شريكًا حقيقيا فى التنمية مع الحكومة، وأكد أن القانون الجديد 149 لسنة 2019 هو نقلة للأمام نحو دور فعال للمجتمع المدنى فنحن فى مرحلة جديدة تستهدف تحول ديمقراطى حقيقى، وما يهمنا فى مجلس النواب ولجنة حقوق الإنسان أن نرى التطبيق الأفضل للقانون ليحقق ضوابطه من ناحية وكذلك ليستفيد المجتمع المدنى من مميزاته، وأن مجلس النواب سيقوم بدوره بكل تأكيد فى الرقابة على تطبيق ممارسة القانون على الأرض من جانب الحكومة تطبيقا يتفق مع مميزات القانون وتسهيلاته.
وطالب النائب محمد عبد العزيز منظمات المجتمع المدنى بتوفيق أوضاعها وفقًا للقانون موضحا أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب تستمع دائما لوجهات نظر كل الأطراف سواء من الحكومة أو من المجتمع المدنى، وبالأخص المنظمات المعنية بحقوق الإنسان.
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